Covid 19: Países europeus reagem ao receio de uma segunda onda

Há já três semanas que a epidemia em Portugal regista uma tendência decrescente, depois de um longo período de aumento de novos casos centrado na região de Lisboa. Mas essa diminuição contrasta agora com o que se vê acontecer na Europa e em vários outros países do mundo. Espanha e Alemanha debatem a possibilidade de estarem a enfrentar o início de uma segunda onda e há novas restrições em vigor na Bélgica, França e Reino Unido. O estado de emergência em Itália foi estendido até 15 de outubro e países como Índia, Brasil e Estados Unidos enfrentam as situações de maior descontrolo. É, no entanto, em Israel que está o maior alerta para a Europa: depois do sucesso em conter a epidemia em maio, o número de casos diários naquele país quadruplicou num mês e gerou um enorme pico de infeções.

“O caso de Israel é claramente uma segunda onda, porque se vê uma subida exponencial com o dobro ou triplo do tamanho da primeira. Faz lembrar a segunda onda da gripe pneumónica de 1918, que foi muito maior do que a anterior”, afirma Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos peritos que participaram nas reuniões no Infarmed para informar o Governo sobre a evolução da covid. “Israel foi um caso de sucesso em maio, quando conseguiram ficar com 20 ou 30 novos casos por dia. Ao longo da primeira metade de junho tiveram um aumento lento, como aquele a que estamos a assistir em alguns países europeus. Só que depois tiveram um aumento exponencial, passando de 500 para 2000 casos diários, o que deixa evidente o efeito de não reagir com energia suficiente aos sinais de alerta. Deve servir de exemplo para a Europa”, avisa.