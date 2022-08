Covid 19: Faltam dados sobre as crianças enquanto transmissores

Como em quase tudo que envolve a atual pandemia, também faltam certezas e sobram dúvidas em torno do papel das crianças enquanto transmissores do SARS-CoV-2 e do efeito que a reabertura das escolas pode ser na disseminação do vírus pela comunidade. Olhando para os números, em Portugal e no mundo, fica evidente que crianças e jovens não estão imunes, mas que têm sido mais poupados à doença.

Os dados do maior estudo serológico em Portugal revelaram que não existem diferenças significativas na presença de anticorpos — que indicam contacto prévio com o vírus — entre grupos etários. Esses anticorpos foram encontrados em 2,9% das crianças entre os 1 e os 9 anos, em 2,2% do grupo dos 10 aos 19 e em 3,2% na faixa etária 40-59, por exemplo.