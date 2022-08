Tirar o passe dos transportes públicos e recebê-lo na hora vai ser possível em Lisboa

Tirar o passe de transportes públicos em Lisboa é uma tarefa árdua que ficará mais simples a partir do primeiro trimestre do próximo ano. A Área Metropolitana de Lisboa (AML) anunciou a instalação de 18 quiosques que vão permitir, em tempo real, a emissão do passe de transportes públicos Lisboa Viva, bem como o carregamento imediato dos diversos títulos de transportes.

Ou seja, vão acabar as filas de espera, os formulários preenchidos e os vários dias à espera do cartão: o único documento necessário será o cartão de cidadão, bastando introduzi-lo na máquina para automaticamente obter o passe dos transportes. O processo terá o custo de 12 euros, o mesmo valor de pedir um cartão Viva com urgência atualmente - e “não existirão outros custos suplementares.”

Haverá um quiosque por cada município lisboeta, sendo que os concelhos maiores, como Sintra, poderão eventualmente ter dois destes equipamentos, adianta ao Expresso fonte oficial da AML. “A ideia é os quiosques já estarem operacionais em fevereiro ou março do próximo ano, e a longo prazo instalar mais do que as 18 máquinas iniciais”, acrescenta. Caberá a cada câmara municipal decidir o local onde instalar cada quiosque.

O objetivo da AML é “agilizar todos os processos” que dizem respeito aos transportes públicos da capital, “quer para o utilizador, quer ao nível dos serviços internos” das estruturas municipais. “Prevemos que o impacto na vida das pessoas seja significativo, e por isso este é mais um passo para continuar a melhorar o sistema de transportes públicos”, conclui fonte da AML. A adjudicação dos quiosques teve o valor de 186 mil euros e foi concluída esta semana.