Fogos em Chaves e no Fundão. Portugal em “risco de incêndio” até domingo “ao final do dia”

O risco de incêndio é elevado e, por isso, a situação de alerta foi prolongada “até ao final de domingo” para todos os distritos de Portugal, anunciou, em conferência de imprensa esta sexta-feira, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna. Esta quinta-feira lavraram cerca de 140 incêndios que mobilizaram 6.000 operacionais. Houve dois que preocuparam especialmente as autoridades.

Chaves

O incêndio que deflagrou em Chaves foi um dos que mobilizou mais bombeiros esta sexta-feira. O alerta para um incêndio com três frentes ativas numa das freguesias do concelho, Vilar de Nantes, foi dado cerca das 14h41 e horas depois, às 20h30, estavam 203 bombeiros e 59 viaturas no local.

O fogo chegou a ameaçar aldeias mas entretanto foi dominado, ou pelo menos em parte. Nuno Vaz, presidente da Câmara de Chaves disse à Lusa, pelas 22h00, que faltava “extinguir cerca de 20% do incêndio”, e que não havia habitações em risco. “A situação já é mais tranquila”, disse também, acrescentando que no terreno se encontravam “três máquinas de rasto a fazer contenção de perímetro e rescaldo”. Um bombeiro ficou ferido e a estimativa é que tenham ardido cerca de 150 hectares de terra.

Foi o segundo grande incêndio a atingir o concelho de Chaves numa semana e, também neste caso, o autarca disse suspeitar de fogo posto. “Se tivermos em consideração as temperaturas muito elevadas, a baixa humidade e os ventos fortes, e se somarmos a isso uma intencionalidade de alguém que quer fazer arder, é uma situação muito preocupante”, sublinhou Nuno Vaz, apelando a uma investigação.

Ainda no distrito de Vila Real, o incêndio que deflagrou na quinta-feira, em Alijó, entrou na chamada fase de resolução na madrugada desta sexta-feira, tendo, já durante a tarde, voltado a gerar preocupação. Por essa razão, permanecem no local 155 operacionais e 43 operacionais que combatem o fogo numa zona de mato rasteiro.

Fundão

Cerca das 19h00, mantinha-se ativo um outro fogo, na freguesia da Capinha, concelho do Fundão, mantém-se ativo. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco anunciou, aliás, um reforço dos meios para o combater - e também para “compensar a ação dos meios aéreos, que terão de deixar de operar com o cair da noite”.

Segundo a mesma fonte, que falou à Lusa, o incêndio, de que as autoridades tomaram conhecimento às 12h26, mantém uma “frente ativa com vários quilómetros”. Por enquanto, não há casas ou localidades em risco. No mesmo concelho, cerca de 330 operacionais e 105 veículos continuam mobilizados nos trabalhos de consolidação do fogo que deflagrou em Bogas de Baixo, na quinta-feira, e que entrou em fase de resolução esta manhã.

No distrito de Castelo Branco também se mantinha ativo, às 19h00, um fogo que deflagrou na Vila do Carvalho, concelho da Covilhã. A essa hora, estava a ser combatido por 85 operacionais, auxiliados por 23 veículos e por dois meios aéreos.

Situação de alerta “até ao final de domingo”

A situação de alerta deveria manter-se até esta sexta-feira mas foi hoje prolongada devido ao elevado risco de incêndio em todo o território português. Significa isso que estão proibidas as queimadas e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Está também proibido o acesso, a circulação e a permanência em espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos em espaços, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

São permitidas a alimentação de animais, a execução de podas, regas, a extração de cortiça e mel e colheitas de culturas agrícolas, desde que “sejam de caráter essencial e inadiável”, em zonas de regadio, sem materiais inflamáveis e fora de floresta e mata. São também permitidos trabalhos de construção civil, “desde que inadiáveis e que sejam adotadas as adequadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural”, explica a agência Lusa.