ONG que resgata migrantes no mediterrâneo processa Ministério dos Transportes de Itália

Foram quase dois meses de paragem forçada que agora levam a que a organização não-governamental alemã Sea-Eye avance com um processo judicial contra o Ministério dos Transportes de Itália e também contra a administração do porto de Palermo. A decisão foi anunciada esta quarta-feira.

“Na nossa opinião, a decisão tomada pelas autoridades italianas tem de ser considerada ilegal e levanta incertezas legais que queremos prevenir em futuras missões do Alan Kurdi. O resgate marítimo é uma obrigação definida pela lei internacional”, defende em comunicado Gorden Isler, chairman da Sea-Eye.

Na altura em que o Alan Kurdi foi apreendido no porto de Palermo, a 5 de maio e após mais uma missão de salvamento no centro do Mediterrâneo em que tinha resgatado 150 pessoas, as autoridades Italianas alegaram que o navio apresentava “sérias deficiências de segurança”. E por isto entenda-se: sistema de esgoto, casa de banho e depósito de lixo inadequados.

A acusação foi até negada pelo Governo alemão, bandeira com que navega o Alan Kurdi: “De acordo com administração da bandeira da Alemanha, as irregularidades detetadas não se tratam de graves problemas de segurança”.

O processo vai agora ser acompanhado por especialistas em Lei do Mar da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que refutam a acusação do Governo de Itália. As autoridades italianas consideram que, por exemplo, se forem resgatadas mais pessoas do que aquelas que representam a capacidade de gestão do sistema de água ou lixo do navio já existem motivos para a apreensão. Os advogados defendem que a exigência não é “legalmente sustentável” e que devem ser admitidas exceções.

“Se levarmos em conta o raciocínio italiano, então todo e qualquer navio de resgate operado pelos Estados também teriam de ser detidos, porque habitualmente salvam mais pessoas do que aquela que é a sua capacidade máxima de operações”, refere Valentin Schatz, um dos advogados envolvidos no processo.

O Alan Kurdi está longe de ser o primeiro navio de resgate operado por uma organização não governamental a ser travado pelas autoridades italianas. Pelo menos o SEA-WATCH 3 (da também alemã Sea-Watch), o Ocean Viking (da franco-alemã SOS Méditerranée) e o AITA MARI (da espanhola Salvamento Marítimo Humanitário) estiveram em situação semelhante nos últimos meses.

“A guarda costeira italiana critica os navios das ONG por não terem sistemas sanitários suficientes e que não têm certificados de segurança suficientes para salvar regularmente tantas pessoas e trazê-las para portos seguros em Itália”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Sea-Eye, que reforça ainda que as autoridades alemãs negam esta acusação. “A BG Verkehr [o organismo alemã que atribui as bandeiras e autorização para navegar] confirmou repetidamente que o Alan Kurdi tens os certificados necessários e que cumpre todas as normas. Relativamente ao facto de estar a bordo um número de pessoas significativamente maior, após uma missão de emergência de resgate, as exceções aos regulamentos estão expressamente previstas.”

O Alan Kurdi foi libertado no final de junho e está atualmente no porto de Burriana, no sul de Espanha, em manutenção. Foi apreendido a 5 de maio, depois de regressar de uma missão de resgate em águas internacionais ao largo da Líbia. A bordo estavam 150 pessoas que tinham deixado o norte de África em direção à Europa e que foram salvas pela ONG. Um vez que o navio estava sobrelotado, foi pedida autorização para atracar - Itália e Malta são os países mais próximos daquela zona do Mediterrâneo. Durante 11 dias foram impedidos, ninguém os recebeu. Entretanto, um acordo com as autoridades italianas levou-os até Palermo.

Uma vez em terra, os migrantes foram retirados e entregues aos cuidados das autoridades competentes. A tripulação foi obrigada a ficar a bordo e a cumprir uma quarentena de duas semanas. Foi então que as “graves deficiências de segurança” foram detetadas. A detenção tão prolongada em Palermo obrigou a Sea-Eye a adiar pelo menos três missões que tinham programadas.

O Mediterrâneo é a rota migratória mais mortal do mundo. Desde o começo do ano, de acordo com o Missing Migrants Project (da Organização Internacional para as Migrações), já morreram 434 pessoas. No ano passado foram 1.885 vítimas e, em 2018, 2.289. Em 2017 morreram mais de três mil pessoas e em 2016 o total anual chegou às 5.134 vítimas.