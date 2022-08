Incêndios. Esta quinta-feira foi “um dos dias mais complicados”: os cinco fogos (entre 113) que mais preocupam as autoridades

“Um dos dias mais complicados” em termos de incêndios, foi assim que a Proteção Civil descreveu esta quinta-feira, avançando números que o provam: 113 incêndios contabilizados até às 19h30, que mobilizaram no total 4.600 bombeiros.

Destes, cinco preocupavam particularmente as autoridades até àquela hora: Mirandela e Torre de Moncorvo (Bragança), Sernancelhe (Viseu), Alijó (Vila Real), Sabugal (Guarda) e Fundão (Castelo Branco).

Mirandela e Torre de Moncorvo, onde uma aldeia chegou a estar cercada pelas chamas

O incêndio que deflagrou em Mirandela, e que continua ativo, alcançou a dado momento tais proporções que levou mesmo ao corte da autoestrada A4 e da Estrada Nacional (EN) 15, indicava à Lusa, perto das 17h, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança. Nessa altura combatiam o fogo 55 bombeiros, apoiados por 19 veículos e dois meios aéreos. As estradas foram encerradas nos dois sentidos na zona de Mirandela, tendo sido reabertas cerca de duas horas depois.

Em Torre de Moncorvo, também em Bragança, uma aldeia, Estevais, chegou a estar cercada pelas chamas, e outras duas, Cardanha e Adeganha, quase o estiveram, mas por volta das 20h chegaram as boas notícias. “As aldeias de Estevais, Cardanha e Adeganha já não correm perigo devido ao incêndio, apesar da aflição inicial que durou algumas horas. Não temos o conhecimento de casas ardidas ou vítimas”, indicou José Moreiras, presidente da União de Freguesias da Cardanha e Adeganha, à Lusa.

O fogo continua, porém, a lavrar, concentrando-se, segundo o Comandante Operacional Distrital de Operações e Socorro (CODIS) de Bragança, em zonas de mato de difícil acesso. “Estamos a concentrar meios de combate ao incêndio no concelho de Torre de Moncorvo”, frisou o CODIS.

Sernancelhe, onde há duas localidades “em risco”

Em Sernancelhe, em Viseu, o fogo também obrigou ao corte de uma estrada, no caso a Estrada Nacional 226. Até cerca das 22h desta quinta-feira, estavam a combater este incêndio 300 bombeiros. Há duas localidades “em risco”, segundo a Proteção Civil: Granjal e Vila da Ponte. E disso deu também conta o presidente da Câmara, Carlos Silva Santiago: a situação “está muito delicada” e a “população está a ser informada do ponto de situação”.“As pessoas estão junto das suas casas a ajudarem como podem e a população mais idosa está concentrada num espaço seguro. Não há nenhuma aldeia evacuada, mas temos tudo preparado para o caso de ser necessário”, disse também o autarca.

O alerta foi dado às 12h e às 21h40 estavam no local “mais de 300 operacionais apoiados por três máquinas de rasto e mais de 100 viaturas”, segundo a Lusa.

Alijó, onde o fogo avança “com alguma intensidade”. E houve “falta de meios”

Outro fogo que continua a causar preocupações às autoridades é o de Alijó, Vila Real, que até ao início da noite estava a ser combatido por 176 bombeiros e 55 viaturas. De acordo com as informações mais recentes, progride “com alguma intensidade”.

O distrito de Vila Real foi especialmente afetado por incêndios esta quinta-feira - está, aliás, em estado de alerta especial de nível vermelho. Também no concelho de Sabrosa foram registados fogos, nomeadamente nas aldeias de Fermentões (onde uma idosa teve de ser retirada de casa) e de Paços, que continuam em risco. Domingos Carvas, presidente da Câmara do concelho, lamentou a falta de meios no início do incêndio, “dificultado pelo vento”, e o comandante dos bombeiros de Sabrosa, José Barros, concordou: os meios “não foram suficientes para este teatro de operações”.

Sabugal, onde o fogo continua com três frentes ativas

Nesta zona do país “não há localidades em risco” mas nem por isso se descansa de alívio. O incêndio que deflagrou numa zona de mato em Santo Estêvão e Moita, no concelho do Sabugal, continua com três frentes ativas e os “ventos irregulares” estão a dificultar o combate às chamas, informava a Proteção Civil, citada pela Lusa, cerca das 19h. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no local a essa hora 214 operacionais, 62 viaturas e três meios aéreos.

Fundão, onde se espera uma “janela de oportunidade” para dominar o fogo

Em Bogas de Baixo, no Fundão, há várias horas que os bombeiros tentam dominar o fogo que ali deflagrou. Duas frentes mantêm-se ativas e as autoridades esperam que a noite traga uma “janela de oportunidade” para dominar o incêndio.

“O incêndio tem duas frentes ativas, uma mais intensa virada a Orvalho e Maxial da Ladeira, outra com pouca intensidade, virada a Janeiro de Cima e Janeiro de Baixo”, afirmou Francisco Peraboa, comandante distrital de operações de socorro, à Lusa. Pelas 22h30 estavam no local “104 veículos a apoiar 326 operacionais com seis máquinas de rasto”.

A grande preocupação são as condições meteorológicas - a temperatura, o vento e a humidade relativa do ar, “que não são favoráveis”, segundo o comandante. Durante a tarde, o fogo obrigou a retirar cerca de 70 pessoas de uma praia fluvial na zona, tendo um bombeiro ficado ferido.