Incêndio em edifício devoluto na Póvoa de Varzim provoca um morto e um ferido

Um incêndio num edifício de habitação devoluto na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, causou, quarta-feira, um morto e um ferido, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros voluntários locais.

Segundo a mesma fonte, as duas vítimas, do sexo masculino, seriam sem-abrigo, que pernoitavam no edifico desabitado, e que terão sido surpreendidos pelas chamas.

Os bombeiros da Póvoa de Varzim ainda conseguiram resgatar uma das vítimas do interior do edifício, conduzindo-a para hospital devido a várias queimaduras que sofreu, acabando por localizar a outra já sem vida.

O alerta foi dado para a corporação poveira às 23h20, que de imediato acorreram ao local, uma vez que quartel fica nas imediações do edifício, situado na Travessa das Hortas.

Foram mobilizados 26 operacionais, apoiados 10 viaturas, entre as quais ambulâncias do INEM, além da presença de elementos da PSP e da Proteção Civil local.

As causas do incêndio ainda estão por apurar.