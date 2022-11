Há 16 anos que a albufeira do Alqueva não estava tão seca

É preciso recuar até fevereiro de 2004 para encontrar uma altura em que a albufeira do Alqueva tenha tido menos água armazenada do que agora. Segundo o último boletim do Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), citado pelo Público, no passado mês de julho o volume de água na albufeira era de 63,8% do seu nível de pleno armazenamento - em fevereiro de 2004 era de 60,9%.

Desde então o nível da água no Alqueva teve um aumento constante, chegando a atingir a capacidade máxima em janeiro de 2010. Desde então o panorama alterou-se, pois a cultura do regadio, sobretudo em olival, passou a ser mais predominante: juntamente com o amendoal, estas duas culturas eram três quartos da área de rega no ano passado. Segundo o Relatório de Sustentabilidade do Sistema Alqueva, referente a 2019, o volume total de água distribuída para rega foi “mais 50% do que na campanha de rega de 2018”.

Com o ritmo crescente das solicitações de água, será difícil a albufeira do Alqueva ter reservas para dar resposta dentro de três ou quatro anos, altura em que será preciso fornecer água a quase 200 mil hectares de regadio, podendo 100 a 130 mil deles ter culturas permanentes, o que significa a obrigação do fornecimento da água durante 20 anos.

“Estamos perante um cenário de potencial ‘insuficiência’ de água para satisfazer a procura que irá ocorrer dentro de três a quatro anos”, alerta ao Público Francisco Gomes da Silva, antigo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural e presidente da Agroges. Também Pedro Salema, da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EIDA), se mostra preocupado: “Temos que apertar nos gastos e contar as gotas de água”, pois há a “ilusão de que temos em mãos um recurso infinito, quando não é verdade”.