Aeronave aterra de emergência em campo de golfe em Cascais. “O avião, um Tampico, ficou todo partido”

Uma pequena aeronave aterrou esta quinta-feira à tarde de emergência no campo de golfe dos Oitavos, em Cascais, não havendo registo de feridos, disse à Lusa fonte do município, no distrito de Lisboa.

Segundo a autarquia, a bordo da aeronave seguiam três instrutores da AWA - Aeronautical Web Academy, que descolaram do aeródromo de Tires, no mesmo concelho, e "iam a Coimbra buscar outros dois aviões".

A aterragem de emergência ocorreu perto das 17h, depois de os ocupantes detetarem "uma falha parcial do motor na zona do Guincho", e "o avião, um Tampico, ficou todo partido".

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, na qual a ocorrência era considerada "em resolução" às 17h30, para o local foram mobilizados 16 operacionais e sete veículos das forças de socorro e segurança.