Heroína apreendida este fim de semana na Madeira representa um quinto do total de 2019 em Portugal

Este fim de semana, a Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto da Madeira uma mulher de 55 anos, residente em Lisboa, que tinha na sua posse 10 quilos de heroína. Trata-se de uma investigação de quatro meses, "que visou o desmantelamento de um circuito relevante" de abastecimento de droga à Região Autónoma da Madeira.

Estes 10 quilos de heroína representam quase um quinto do total desta droga apreendida em 2019. De acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), as autoridades portuguesas apreenderam naquele ano 46 quilos, o que representou um decréscimo de quase 50% das apreensões em relação ao ano anterior.

Em comunicado, a PJ refere que se trata da da maior apreensão de heroína registada na Região Autónoma da Madeira, sendo a quantidade apreendida suscetível de corresponder a aproximadamente 120.000 doses individuais.

"A detida foi presente às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório e aplicação de medida de coação, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", descreve a PJ, que prossegue com as investigações.