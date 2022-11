Explosão em Beirute. Até ao momento não há conhecimento de portugueses entre as vítimas

O Governo português não tem para já conhecimento de que algum português esteja entre as vítimas mortais ou feridos da violenta explosão que esta terça-feira aconteceu em Beirute, no Líbano. Ao Expresso, fonte da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas assegura que a situação está a ser acompanhada através da embaixada de Portugal em Nicósia (Chipre), uma vez que não há representação diplomática portuguesa em território libanês.

“Até ao momento, não foi possível obter informações relativamente ao envolvimento de portugueses nas explosões que ocorreram hoje em Beirute”, informa a secretaria de Estado, que acrescenta ainda estar “em contacto com diversos interlocutores, designadamente com autoridades locais, com a embaixada do Líbano em Nicósia e com a delegação da União Europeia”.

Uma forte explosão foi sentidade durante a tarde desta terça-feira em Beirute, junto ao porto. Até ao fecho deste texto estavam confirmadas pela autoridades de saúde libanesas pelo menos 50 mortos e 2.750 feridos. Ao mais provável, refere ainda o Governo do Líbano, é que a explosão tenha sido provocada pelo material altamente explosivo que se encontrava guardado há vários anos num armazém.