Covid-19. Há países que estão a impor o uso de máscara até na rua - saiba o que se passa

Considerado pouco relevante na fase inicial da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso de máscara passou a ser adotado de forma crescente em vários países e regiões até para prevenir segundas vagas do surto. Entre várias teses que se teceram a favor ou contra a efetividade desta medida, a própria OMS virou a agulha, apelando agora às várias nações para que incentivem a proteção facial entre os seus cidadãos como medida de prevenção de novas infeções.

Vários países, como Portugal, adotaram o uso obrigatório de máscara comunitária em transportes públicos ou espaços fechados, mas são cada vez mais os territórios que estão a impôr a sua utilização na rua, como é o caso da Madeira desde 1 de agosto, mas também de Madrid desde 28 de julho, ou de Hong Kong.onde quem desrespeitar esta regra, em locais abertos ou fechados, tem de pagar uma multa de 550 euros, medida que vigora desde 29 de julho.

Consensual entre os cientistas, é que a utilização de máscara é efetiva na prevenção de infeções, mas só se for praticada por todas as pessoas que circularem no mesmo espaço. Ainda assim, não falta quem resista, designadamente os países nórdicos, onde se defende o princípio da imunidade de grupo e a máscara não é recomendada aos cidadãos, em transportes públicos ou em estabelecimentos.

Veja aqui as regras a seguir e o que mudou em diferentes países ou regiões relativamente ao uso de máscara como prevenção da covid-19.

PORTUGAL

Desde 3 de maio que o uso de máscara é obrigatório em todos os espaços fechados, como supermercados, lojas, cafés ou transportes públicos, numa medida que se estende a todo o território nacional. Já na rua, a Direção Geral de Saúde (DGS) não pondera impôr máscara de forma obrigatória, mesmo nas recentes recomendações, sendo esta utilização opcional para as pessoas e aconselhando-se comportamentos de distanciamento em espaços exteriores.

MADEIRA

Desde 1 de agosto, passou a ser obrigatório na região o uso de máscara em todos os espaços públicos, fechados ou abertos, incluindo locais de acesso com permanência de utilização. Mas há algumas excepções, como crianças até 10 anos ou pessoas incapacitadas pela dificuldade de colocar ou tirar a máscara sem assistência. A medida decretada pelo Governo Regional para contenção da pandemia no arquipélago gerou controvérsia na oposição, alegando-se que põe em causa a retoma do turismo, além da sua constitucionalidade ter sido questionada por alguns juristas.

ESPANHA

Tal como em Portugal, também em todo o território espanhol é imposto o uso de máscara na globalidade dos espaços públicos fechados, designadamente transportes, supermercados, lojas ou outros estabelecimentos. Nas regiões autónomas da Catalunha, Extremadura e País Basco, há regras específicas que vão além das leis nacionais, e as pessoas também são obrigadas a colocar máscara em saídas à rua.

MADRID

A capital espanhola é um caso em destaque no país vizinho, e desde 28 de julho que a Comunidade de Madrid apertou as medidas de contenção da covid-19, o que inclui decretar o uso de máscara em todos os espaços fechados ou até na rua, além de se ordenar às autoridades para fazer o registo dos bilhetes de identidade dos clientes nos estabelecimentos para facilitar o rastreio de novos casos de infeção. O pacote de medidas também incluíu o encerramento de esplanadas à 1h30.

FRANÇA

A máscara de proteção facial já era obrigatória em locais públicos fechados, como centros comerciais, lojas ou bancos, e desde 20 de julho que desrespeitar esta regra envolve multas de 135 euros definidas pelo Governo francês - que a 28 de julho anunciou que o mandato de máscara em locais públicos exteriores pode ser tomado localmente, dependendo da situação da epidemia em cada região. O destaque vai para a cidade de Lille, onde o uso de máscara ficou obrigatório em parques ou áreas pedestres.

REINO UNIDO

O uso de máscara já vigorava em transportes públicos desde 15 de junho, e a partir de 24 de julho também foi decretado como obrigatório no interior de lojas, em supermercados, bancos, ginásios, restaurantes ou serviços de take-away, estabelecendo-se para quem não respeitar esta regra multas que podem ir até 100 libras (cerca de 110 euros). Mas esta medida está longe de ser cumprida por todos os cidadãos (só 38% dos ingleses usam máscara, segundo recentes inquéritos) e a polícia britânica já fez saber que, na prática, não consegue controlar o uso de máscara nestes estabelecimentos ou avançar para a cobrança de multas. Na Escócia é obrigatório usar máscara em lojas, e desde 27 de julho que passou a ser regra no País de Gales nos transportes públicos.

GRÉCIA

A 29 de julho, passou a ser obrigatório usar máscara em pontos de venda, bancos, cafés, escritórios públicos, cabeleireiros ou barbaerias, e anteriormente esta regra já vigorava em transportes públicos ou supermercados, estendendo-se aos funcionários que atendem clientes em estabelecimentos de restauração. Quem não respeitar esta medida, sujeita-se a uma multa de 150 euros.

ITÁLIA

Em transportes públicos e estabelecimentos comerciais é imposto o uso de máscara, destacando-se o caso particular da Lombardia, mais afetada por infeções de covid-19, onde a sua utilização também era obrigatória na rua até 14 de julho, tendo sido desde então aligeirada até 31 de julho, deixando de se aplicar a pessoas que respeitem distanciamento mínimo de um metro entre si, se não forem familiares ou conviventes.

ALEMANHA

Foi dos primeiros países a decretar, desde final de abril, uso de máscara obrigatório em transportes públicos e em locais fechados, como lojas e supermercados, e algumas regiões aplicam coimas a quem não respeitar a regra. Mas o uso de máscara não é consensual em toda a Alemanha, havendo regiões que defendem que a medida deve ser levantada.

SUÉCIA

Foi um país que desde o início da pandemia defendeu a imunidade de grupo, não recomendando uso de máscara ou adoptando medidas de restrição como o distanciamento social. A realidade sueca estende-se aos restantes países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Finlândia ou Islândia, onde os cidadãos na generalidade ignoram esta prática, sendo raro encontrar alguém a usar máscara em transportes ou lojas de cidades como Estocolmo, Copenhaga ou Helsínquia, sendo aslguns turistas aqui a exceção. Segundo um estudo recente do Instituto Yougov, apenas 5% a 10% dos cidadãos entrevistados dos países nórdicos declararam usar maiscara em locais públicos.

ESTADOS UNIDOS

Entre os 50 estados norte-americanos, 47 adotaram regras de uso de máscara em locais públicos fechados, exceptuando-se aqui os estados de Iowa, Montana e Dakota do Sul, E com 22 estados, entre os quais Nova Iorque, Pensilvânia, Michigan, California ou Massachussett, a impôr máscara em saídas à rua, nos casos em que não fosse possível manter distanciamento social. Em Nova Iorque, o estado mais atingido pelo surto, a utilização de máscara é obrigatória desde 17 de abril, e para todas as pessoas desde crianças com dois anos. Entre as mensagens bipolares que circularam no país relativamente à necessidade de usar máscara, destacou-se o próprio Presidente dos EUA, Donald Trump - que ultimamente procedeu a uma viragem neste discurso, passou a utilizar proteção facial em público e até enviou um e-mail de campanha aos seus apoiantes na recandidatura ao cargo a apelar para que considerem usar máscara.

CHINA

No país onde surgiu o surto do novo coronavírus, usar máscara já era um hábito arreigado entre os seus habitantes antes de ocorrer a covid-19, como forma de prevenir infeções ou outras epidemias. Segundo recentes inquéritos, 82% dos chineses utilizam máscara, em espaços abertos ou fechados, como medida de prevenção de contágios.

HONG KONG

Desde 29 de julho, passou a ser obrigatório o uso de máscara, em locais interiores ou exteriores, sob pena de pagar uma multa no valor de 5000 dólares de Hong Kong, o equivalente a cerca de 550 euros, sendo aqui as únicas exceções crianças com menos de dois anos ou pessoas com condicionantes médicas ou sem assistência. Segundo o Governo de Hong Kong, "a situação da epidemia é crítica", e as novas restrições destinam-se a enfrentar a terceira vaga do surto, que originou muitas infeções por causas ainda desconhecidas.

JAPÃO

O Japão é outro dos países asiáticos onde usar máscara facial é um habito que faz parte da vida quotidiana dos cidadãos muito antes do surto da covid-19, e que já vem de há décadas, ou mesmo séculos - e quando alguém está doente, usa-se máscara por respeito, e numa cortesia para evitar infetar outras pessoas. Segundo diversos analistas, o costume generalizado de máscara na sociedade japonesa é uma das razões para o país ter uma das mais baixas taxas de infeções e mortes por covid-19, entre os sete países considerados as maiores economias do mundo, o que inclui os Estados Unidos, o Canadá ou a China.

COREIA DO SUL

É um dos países considerados de sucesso no combate à pandemia, e foi dos primeiros países a exigir o uso de máscara em transportes coletivos ou em voos comerciais. Apesar da utilização ser generalizada, tem havido alguns incidentes reportados em transportes públicos, com algumas pessoas a quererem entrar sem usar máscara, que é obrigatória.