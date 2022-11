PSP fez ajuste direto de 113 mil euros com empresa que tinha doado viseiras, mas garante que procedimento foi legal

A PSP fez três ajustes directos no valor de mais de 113 mil euros com uma empresa de Sintra para a compra de viseiras, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias - a mesma empresa tinha antes feito uma doação, o que poderia inviabilizar esse contratos e pode implicar sanções do Tribunal de Contas.

A história começa a 23 de março, quando o super-intendente Magina da Silva anunciou a compra de 19 500 viseiras à fábrica da Apametal, que por sua vez ofereceria mais 500. Em junho e julho foram publicados no Portal Base três contratos por ajuste directo entre a PSP e a Apametal: o primeiro no valor de 8 mil euros para a compra de duas mil máscaras com viseiras, o segundo no valor de 78 mil euros por um “número indeterminado” do mesmo produto, e o terceiro no valor de 27 500 euros para a compra de barreiras de proteção em policarbonato para locais de atendimento ao público.

A Direção Nacional da PSP disse ao jornal que a aquisição das viseiras ocorreu no âmbito da lei “que estabeleceu um regime excepcional de contratação pública” devido à covid-19 - em concreto, o Decreto Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. Em comunicado enviado às redações, a PSP lembra que “à data, o mercado não conseguiu satisfazer a grande procura por máscaras de proteção”.

“O processo aquisitivo foi devidamente formalizado e documentado”, disse fonte oficial da polícia ao JN, explicando que a Apametal “manifestou livremente a vontade de doar 1000 viseiras à PSP”. Por essa razão, a polícia emitiu a declaração prevista no Estatuto dos Benefícios fiscais que “salvaguarda que um operador que tenha procedido a qualquer donativo possa constituir-se como parte” numa futura aquisição.

Reagindo à notícia do jornal, a PSP acrescenta que na compra das barreiras de proteção, “apesar de não ser obrigada a fazê-lo”, consultou diversas empresas que conseguissem fornecer o material, “tendo sido selecionada a que inequivocamente apresentou a melhor proposta e preço.”

A Apametal converteu a sua produção por causa da pandemia. Em abril, a fábrica foi visitada pelo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, e no mês seguinte por Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP. A empresa já “doou 15 mil máscaras com viseiras de proteção a diferentes entidades”, diz o JN, incluindo a hospitais, corporações de bombeiros e cadeias. Além disso, vendeu viseiras ao Município de Sintra (no valor de mais de 36 920 euros), e proteções de balcão em acrílico ao Instituto de Formação Profissional (13 417 euros).

Em declarações ao JN, João Pacheco Amorim, professor de contratos públicos na Faculdade de Direito do Porto, nota que a doação à PSP “não está abrangida pela lei do mecenato”, pois esta polícia “não tem atribuições nos domínios social e cultural, desportiva ou ambiental ou educacional.” Por isso, explica o especialista, “devia ter sido aberto um procedimento concursal.” Segundo explicou ao jornal, o negócio poderá ser alvo de sanções por parte do Tribunal de Contas, além da “restituição ao Estado do montante em causa.”

Ao Expresso, Pedro Costa Gonçalves, professor de direito dos contratos públicos na Universidade de Coimbra, considera que “não há qualquer ilegalidade” no processo e que as duas ações (compra e doação) não são incompatíveis. “As máscaras oferecidas não foram exatamente disposições “a título gratuito”, como refere o artigo 113.º/5 do Código dos Contratos Públicos. Não há aqui um donativo, feito com o ânimo de liberalidade, mas um desconto no preço, frequente nas transações comerciais”, diz. E mesmo que se tratasse de um donativo, finaliza o especialista, o regime excepcional da covid-19 “é taxativo quanto à não aplicação” do referido artigo.

