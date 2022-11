Entrevista ao filósofo José Gil. "O futuro não me parece bom"

Como escreveu em 2004 no seu livro “Portugal, Hoje — O Medo de Existir”, com esta pandemia voltámos a “como convém... televiver”?

Sim, de certa maneira. Eu até acredito que uma das razões pelas quais o povo português obedeceu tão bem às prescrições de confinamento dadas pelo Governo foi devido a qualquer coisa que chamo de uma sensibilização particular ao medo da morte. É por medo e por facilidade em acatar as ordens, por obediência...

Uma obediência atávica?

Não. Mistura-se aqui muita coisa que tem a ver com a aprendizagem da liberdade na democracia, que é infinita e que em Portugal se está a fazer ainda, apesar de todas estas décadas passadas.

Esta nova experiência é diferente do medo de existir dos portugueses que referia no seu livro há 16 anos. Vive-se agora o medo de um vírus, mas também o medo do outro... Esta nova realidade, este novo paradigma está a transformar-nos?

Espero que não. Primeiro, não sei se se pode dizer que este novo comportamento obedece a um novo paradigma. Não me parece. As pessoas confinaram, obedeceram e esperaram. Mas o confinamento era provisório. O que se queria era voltar à fase anterior, aos comportamentos ditos normais.