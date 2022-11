Incêndio na Covilhã deverá ser resolvido durante a noite

O fogo que lavra desde quarta-feira na freguesia de Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã, mantém-se em curso, mas a expectativa é a de que seja dominado durante a noite, disse à agência Lusa o presidente da autarquia local.

"Neste momento, a humidade relativa do ar subiu substancialmente, a temperatura baixou e o vento também amainou, a expectativa é de que seja controlado durante a noite e que, pela manhã, já esteja em resolução", apontou o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.

A acompanhar a evolução do combate no local, o autarca daquele concelho do distrito de Castelo Branco, adiantou ainda que a frente de fogo não está "tão ativa" como as que se verificaram na quarta-feira. Segundo acrescentou, às 22h00, o fogo não estava a colocar nem povoações, nem habitações em risco.

À mesma hora, encontravam-se no teatro de operações 464 operacionais, auxiliados por 149 veículos, segundo a informação publicada na página oficial na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Este incêndio deflagrou quarta-feira, às 14h43, numa zona de povoamento florestal paralela à freguesia de Sobral de São Miguel, classificada como Aldeia de Xisto, e a proximidade à localidade causou grande preocupação. Cerca das 7h30 desta quanta-feira, chegou a ser dado como dominado e os meios mantiveram o trabalho no terreno ao longo de todo o dia.

Às 17h45, ficou novamente ativo, fruto de várias "reativações difíceis de controlar", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco. A orografia e os acentuados declives têm sido as principais dificuldades que os operacionais encontram no terreno.