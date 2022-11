Um dos grandes acontecimentos desta semana é um podcast: Michelle convidou Barack e gozou com o “yes, we can” (mas depois ficou rendida)

“So, let’s just di-dive in.” Uma hesitação inicial e depois a mesma frase, repetida já sem hesitação, e um riso em fundo pelo meio. Entra a música de abertura e Michelle Obama “mergulha” no episódio inaugural do podcast que tem o seu nome e que se estreou esta quarta-feira em exclusivo no Spotify. “Depois de o segundo mandato do Barack terminar, finalmente tive algum tempo para respirar”, explica a ex-primeira dama dos EUA. Michelle adianta que nos próximos episódios estará à conversa com a mãe, o irmão, amigos e colegas. Aos quatro minutos, dá as boas-vindas ao marido, o antigo Presidente Barack Obama.

Michelle e Barack passaram “muito tempo juntos em quarentena” e brincam com isso antes de apontarem as diferenças e as semelhanças do crescimento de ambos. Ela num ambiente mais pobre do que ele mas ambos vindos de famílias que eram verdadeiras “comunidades” e estabeleceram as crianças como “prioridade”, fazendo “sacrifícios” por elas num “ambiente de amor”. Barack conta que quando se portava mal a senhora Smith fazia queixa à sua mãe. “Os teus valores começam por ser definidos por aqueles que te são mais próximos. A minha mãe acreditava profundamente que toda a gente merece amor, elogio e apoio”, diz o ex-Presidente.

“Tu és giro mas uma das razões por que me apaixonei por ti foi teres sido guiado pelo princípio de que zelamos pelos nossos irmãos e irmãs. E foi assim que eu fui educada”, diz Michelle. Em seguida a conversa aborda as questões financeiras e a incompreensão inicial de Michelle por Barack não andar atrás do dinheiro, apesar das suas “proezas académicas”. A própria Michelle reconhece depois que a altura da sua vida em que se sentiu mais realizada foi quando trabalhou para organizações sem fins lucrativos em Chicago. “Muitos miúdos nunca tinham visto o Lago Michigan ou nunca tinham ido à baixa por causa do racismo, da segregação, dos gangues… Eu era um desses miúdos”, conta Michelle.

Para Barack, “culturalmente” a sociedade focou-se “mais nas coisas e menos nas relações e na família” e “ser um adulto e um cidadão é abrir mão de algo”. O antigo Presidente sente que “todos estão a sentir esta incerteza, esta ansiedade, esta perceção de que o que andamos a fazer não está a resultar como devia”. E é então que apresenta duas “ideias concorrentes”. Uma delas passa por atribuir a culpa aos outros. A outra passa por “voltar a abraçar aqueles valores que fizeram com que todos estivessem melhor nos anos 50, 60 e 70”.

Mas a proposta de Barack é “alargar essa perceção básica” de modo a “genuinamente” incluir toda a gente, tirando “as vendas do racismo, do sexismo, da homofobia e de todas essas coisas”. O que sugere é o regresso a uma “rede de relações na comunidade” para que “o todo seja maior do que a soma das partes” e “toda a gente fique com um pouco mais”. É isso que vê nos protestos que varreram a América na sequência do assassínio do afro-americano George Floyd. Os jovens que se manifestam têm esse “instinto”, essa noção de que “as coisas ainda podem ir num sentido ou no outro neste país”, defende. A um nível mais global, esta geração inquieta está a tentar perceber “como se vive em comunidade num mundo que está a encolher”.

“Não conseguimos lidar com uma pandemia sozinhos”

Michelle interrompe-o para manifestar a sua preocupação com “os jovens que se questionam sobre se o voto e a política valem a pena” numa sociedade sem um sistema público de saúde e sem uma segurança social funcionais e com elevados índices de desemprego. “O perigo para esta geração é ela tornar-se profundamente cínica em relação ao governo”, sentencia Barack para, quase em uníssono, ambos concordarem que “não institucionalizámos os valores que ensinámos a esta geração”.

O episódio, com quase 49 minutos de duração, é sobretudo uma reflexão sobre o estado atual da sociedade americana e o casal abre a discussão relativa à importância da comunidade para servir esse propósito. “Não conseguimos construir infraestruturas sozinhos, não conseguimos lidar com uma pandemia sozinhos. Há certas coisas que não conseguimos fazer sozinhos porque são demasiado grandes e dispendiosas”, diz Barack.

“És o eterno otimista. És o homem do ‘yes, we can’”

A certa altura, o antecessor de Donald Trump na Casa Branca carrega no otimismo. “És o eterno otimista. És o homem do ‘yes, we can’”, declara Michelle em tom jocoso. Barack confirma: “Sou o homem do ‘yes, we can’. Tenho a audácia da esperança”. E Michelle acaba rendida: “Qual é a alternativa? É esse o ponto. Por muito cínica que eu possa ser, no fim acabo por concordar.”

Não há qualquer menção direta a Trump, apenas uma referência velada e humorística. “Enquanto antigo Presidente que lê e sabe de História… Vamos aproveitar este momento para fazer uma pausa e pensar nisso… Enquanto essa pessoa, compreendes o arco do progresso. Estamos a caminhar no sentido de maior inclusão, maior abertura. Não é uma trajetória simples. É acidentada e desconfortável. É assim que a mudança acontece. É feita de altos e baixos”, resume Michelle.

A fechar, a anfitriã insiste que o ser humano “não foi feito para cumprir esta coisa chamada vida no vácuo”, instando a sociedade a “viver esta vida como um nós”. O convidado replica que assim até é “mais divertido” e que acaba por dar frutos.