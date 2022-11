Infarmed deu “autorização excecional” ao ventilador Atena apesar de chumbo na avaliação dos peritos

O ventilador Atena, desenvolvido pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos, teve o parecer negativo do grupo de peritos criado especificamente para avaliar os ventiladores pulmonares no âmbito da covid-19, revela o “Público” esta quarta-feira. Ainda assim, o Infarmed deu uma “autorização excecional” para o uso deste equipamento no contexto do combate à pandemia da covid-19.

Os especialistas consideraram que a ideia de base deste projeto é boa, mas que ainda necessita de evoluir, para se tornar uma tecnologia de saúde madura, e concluíram que ainda não se encontra em condições de ir para o mercado tal como está. Por unanimidade, os sete peritos deram então um parecer negativo à entrada em serviço do ventilador invasivo Atena – Modelo V1.

A partir dos relatórios dos peritos que chumbaram o uso da versão 1 do Atena, o conselho diretivo do Infarmed tomou a decisão, a 29 de junho, de lhe dar uma “autorização excecional condicionada”.

Conforme nota o “Público”, a autorização coloca tantas condicionantes ao uso do ventilador que, em termos práticos, dificulta, senão mesmo impossibilita, a sua aplicação a algum doente.

Um dos constrangimentos é que a utilização só pode acontecer se os doentes não necessitarem de “uma pressão constante durante todo o tempo respiratório e uma ventilação em pressão assistida”.

Ora, “se o Atena só pode ser usado se o doente não precisar todo o tempo respiratório nem de pressão constante nem de pressão assistida, significa que não precisa de um ventilador”, explica o jornal.