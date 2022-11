Hepatite: Identificar e compreender a infeção são as prioridades

"Estas pessoas há muito tempo que estão afastadas dos serviços de saúde", diz Elsa Belo, diretora da associação Ares do Pinhal

"Tratar hoje é economizar no futuro", sublinha Filipe Calinas, presidente da APEF

"A responsabilidade caberá a todos", lembra Guilherme Duarte, médico de saúde pública

"A comunidade científica tem que identificar quem tem infeção ativa pelo vírus da Hepatite C", garante Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de S. João

"A Hepatite é uma epidemia silenciosa", refere João Poças, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal

"Não podemos correr o risco de parar completamente o país em termos médicos", lembra Rui Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG)