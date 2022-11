10 notícias que marcaram o dia

PSD já participou de deputados que votaram contra debates quinzenais

Margarida Balseiro Lopes, Alexandre Poço (recém-eleito líder da JSD), Pedro Rodrigues, Pedro Pinto, Álvaro Almeida, Rui Silva e Emídio Guerreiro, desafiaram as ordens do partido e votaram contra o fim dos debates quinzenais. Hoje Rui Rio confirmou que o processo disciplinar está a andar. “Não me compete avançar com processos disciplinares. Compete ao Conselho de Jurisdição Nacional [do partido]. Compete ao grupo parlamentar comunicar formalmente a quebra da disciplina partidária de sete deputados. Já comuniquei”, afirmou aos jornalistas.

TAP adere ao regime de retoma progressiva. Trabalhadores com redução de horário entre 20% e 70%

A TAP oficializou que vai aderir ao novo mecanismo de layoff simplificado. Em agosto, mês em que as rotas da companhia aérea estarão apenas a 30% do ano passado, os horários serão reduzidos entre os 20 e os 70%. "Este novo regime prevê um mecanismo de redução do horário de trabalho para todos os trabalhadores, não estando prevista a figura de suspensão do contrato de trabalho", disse Miguel Frasquilho.

Desigualdade na distribuição de rendimentos diminui em Portugal (embora ligeiramente)

Ainda que pouco, segundo o INEM as desigualdades salariais em Portugal diminuíram entre 2017 e 2018. Assinalando um rendimento bruto declarado mediano, depois de descontado o IRS, de 9 067 euros em Portugal, o organismo concluiu que o coeficiente de Gini, o indicador habitualmente utilizado para traduzir as desigualdades na distribuição de rendimentos, passou de 26,7% em 2017 para 26,5% no ano seguinte.

Taxa de desemprego começa a refletir a crise e atinge 7% em Junho

É o valor mais alto desde Agosto de 2018 e sinal de um aumento de 1.1% relativamente a Maio, o desemprego em Portugal chegou aos 7% em Junho. Ainda que provisórios, os números hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que dão nota de uma subida no número de desempregados de 21,2% (mais 61,3 mil pessoas) em relação a maio e são os primeiros a refletir os impactos da pandemia no mercado de trabalho.



Para já, sem mudanças: Centeno herda todos os pelouros de Carlos Costa no Banco de Portugal

O detalhe dos pelouros de Mário Centeno no Banco de Portugal foi hoje publicado em Diário da República. O ex-ministro da Finanças, herdeiro de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal optou por não alterar a estrutura ou divisão de tarefas. Assim, Centeno ficará com as pastas do seu antecessor, o secretariado-geral, pelas relações internacionais, pela auditoria, pela comunicação e museu e ainda pelos estudos económicos.



Moody's estima que défice de Portugal atinja os 9,2% do PIB este ano

9,2% em 2020 e 4,8% em 2021, são as previsões para o défice português hoje apresentadas pela agência de notação financeira Moody's. "Apesar da atividade económica estar a recuperar algum impulso no segundo semestre do ano, a Moody's espera que o PIB [Produto Interno Bruto] real de Portugal contraia 9,5% em 2020, entre os mais severos da zona do euro", lê-se no relatório.

Assassinato de Bruno Candé motiva manifestações em Lisboa

De um lado, um movimento chamado Frente Unitária Anitfascista anuncia manifestações em Lisboa, Coimbra, Porto e Braga, em protesto contra o racismo, uma reação ao assassinato de Bruno Candé. Do outro lado, em Lisboa, André Ventura já anunciou a resposta. "Sempre que a esquerda sair à rua para dizer que Portugal é um país racista, nós sairemos à rua com o dobro da força para mostrar que Portugal não é racista. As ruas são da direita desde o aparecimento do Chega", disse à Lusa.



Morreu Nuno Teixeira, realizador da primeira novela portuguesa

Nuno Teixeira morreu esta quarta-feira, aos 76 anos. Realizador de Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa, Nuno Teixeira ainda realizou o Tal Canal de Herman José, "Sabadabadu", um programa de humor e música com a Ivone Silva e Camilo e o filme "Mãe Coragem e os seus Filhos", de Bertold Brecht, com Eunice Muñoz. Era Grande-Oficial da Ordem do Mérito e morreu vítima de insuficiência respiratória.



Festival de veneza com público e duas realizadoras portuguesas

A 77ª edição do festival de Veneza vai mesmo acontecer. Com o arranque marcado para 2 de Setembro, Alberto Barber, diretor artístico do festival, anunciou que o festival se prepara para mais uma edição e, ainda que de máscara e em menor número, com público nas plateias. E entre os 18 filmes em competição estarão duas realizadoras portuguesas: Ana Rocha de Sousa e Laura Carreira.



Tiago Mendes estreia-se como treinador principal à frente do Vitória de Guimarães

Passou por Braga, Benfica, Chelsea, Juventus, Lyon, Atlético de Madrid, foi internacional por Portugal, aos 39 anos, Tiago Mendes troca os escalões de formação da federação para se estrear como treinador principal do Vitória de Guimarães.