Tribunal de Contas: Portugal desconhece números reais do abandono escolar

Apesar de sucessivas quedas no abandono escolar precoce, Portugal ainda desconhece a dimensão real do problema. Para isso contribuem, entre outras falhas, as “deficiências e insuficiências” no controlo de matrículas e de frequência da escolaridade obrigatória, conclui o Tribunal de Contas (TC) numa auditoria agora divulgada.

Apresentada há meses pelo Ministério da Educação como a mais baixa de sempre, a taxa de abandono escolar precoce passou de 50% em 1992, quando o indicador começou a ser medido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), para 10,6% em 2019. Um resultado não só “histórico”, como lhe chamou o Governo, como muito perto de fazer Portugal cumprir a meta europeia definida para 2020, que é a de ter no máximo 10% de jovens a deixar os estudos antes de concluir a escolaridade obrigatória. Segundo os dados oficiais, 18 dos 27 países da União Europeia já ultrapassaram a meta — e apesar da evolução, Portugal está ainda no 21º lugar.

Mesmo que sirvam para cumprir metas europeias, os números apurados pelo INE não são suficientes para perceber a dimensão do abandono escolar no país, considera o TC. “No sistema educativo nacional não existem indicadores (quantitativos e qualitativos) para medir o Abandono”, lê-se na auditoria. “Nem o indicador internacional, o do INE, que incide nos jovens dos 18 aos 24 anos e que resulta do Inquérito ao Emprego, nem a Taxa de Retenção e Desistência, calculada pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e centrada no desempenho estático de um ano letivo, são adequados”, garantem os mesmos auditores.

As insuficiências não ficam por aqui. O TC aponta que a recolha de dados sobre os alunos nos sistemas de informação do Ministério “não é global nem tempestiva”, por deixar de fora as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, “onde o Abandono é muito significativo”, além de ter “um desfasamento de meio ano nas escolas privadas”.

Falta, por isso, um sistema que centralize e monitorize a informação sobre todos os jovens que deixam a escola. E falta também transparência nas finanças. “No que respeita à programação financeira, observou-se que é insuficiente e incompleta, não permitindo conhecer o montante afeto ao combate ao abandono.”

“Francos progressos”, algumas dúvidas e um novo risco

A auditoria foi feita aos anos letivos 2017/18 e 2018/19, pelo que a pandemia de covid-19, e os efeitos que ela tem tido no sistema educativo, aparecem apenas como nota de alerta. “O recente recurso ao ensino à distância”, lê-se, pode “estar a ampliar e a intensificar os riscos de Abandono dos alunos com uma relação mais frágil com a escola”.

Registando “francos progressos”, dos quais o indicador do INE é um exemplo, o TC realça que o combate ao abandono e a promoção do sucesso escolar, “que, em regra, andam a par, encontra respaldo nos diversos diplomas legais orientadores e reguladores do sistema educativo”. E destaca as medidas e programas específicos para a melhoria do panorama nacional, como o “Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária”.

Para que novas e “mais eficazes” medidas sejam tomadas, os auditores recomendam, porém, que sejam definidos de forma “clara e inequívoca” os conceitos de abandono e risco de abandono e que seja criado um sistema central de monitorização. Caso contrário, desperdiça-se “a oportunidade de contribuir para a melhor definição de políticas de combate e de oferecer outra alternativa aos que já abandonaram o sistema de ensino”.