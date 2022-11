“Portugal tem acesso a tecnologia e inovação” suficientes para erradicar as hepatites virais até 2030

Passaram quatro anos desde que Portugal assumiu o compromisso de eliminar as hepatites virais até 2030, em resposta ao apelo deixado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Direção Geral da Saúde (DGS) criou, em 2016, uma estrutura programática dedicada ao combate epidemiológico, que previa medidas de controlo do contágio, aposta no rastreio e tratamento de doentes. Contudo, especialistas como Guilherme Macedo acreditam que “a manter-se o nível de progressão”, em especial no que respeita à hepatite C, “não é expectável que se cumpra o prometido”. Em causa está o processo de identificação dos doentes, que só um “rastreio organizado” poderá detetar, mas também a simplificação urgente dos procedimentos burocráticos associados ao tratamento, defende o diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de São João.

As metas definidas pela OMS implicam a redução das mortes associadas às hepatites em 65% nos próximos dez anos, a par com a queda de 90% no número de novas infeções com o vírus das hepatites B (VHB) e C (VHC). Para estas patologias, aquelas com maior prevalência em território nacional, já existem fármacos que permitem tratar e controlar, no VHB, e inclusive curar, no caso do VHC. Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), estima “que ainda possam existir cerca de 100 mil infetados no total das duas hepatites”, valores que evidenciam a importância de apostar no rastreio. É, por isso, fundamental “dar meios às organizações não-governamentais para irem ao encontro das pessoas” para sensibilizar, identificar casos e garantir a ligação dos doentes aos cuidados de saúde, defende Elsa Belo. A responsável pela associação Ares do Pinhal lembra que cumprir os desafios de saúde pública passa ainda pela “distribuição do tratamento da hepatite C na hora do diagnóstico, como acontece com o VIH”.

Segundo Guilherme Duarte, “Portugal não está nos países que atingirão a eliminação das hepatites virais em 2030” essencialmente por consequência do desinvestimento na vigilância epidemiológica. Para reverter a situação e voltar a colocar o país no bom caminho, será importante apostar num “programa de saúde bem estruturado e financiado” que reforce a prevenção, o diagnóstico atempado e o tratamento sem restrições. Rui Tato Marinho acrescenta que passar a incluir, no acompanhamento médico regular, uma análise ao sangue que traduza doença hepática e a análise da hepatite C, poderá fazer a diferença na luta contra a doença. O presidente da SPG acredita que “Portugal tem acesso a toda a tecnologia e inovação necessárias” para cumprir a missão a que se propôs, basta que esses instrumentos e os profissionais de saúde sejam colocados “ao serviço de quem mais precisa”.

Hoje, Dia Mundial das Hepatites, o Expresso e a Gilead promoveram um debate em torno das questões basilares para o sucesso da estratégia de eliminação da doença em Portugal. A conversa –transmitida em direto na página de Facebook do semanário – foi moderada pelo jornalista da SIC Rodrigo Pratas e contou com a participação de Filipe Calinas, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF); Guilherme Duarte, médico de saúde pública; Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia; Elsa Belo, diretora da Associação Ares do Pinhal; Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de S. João; e José Poças, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal.