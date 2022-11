Hepatite. “A pandemia criou obstáculos adicionais” no acesso aos cuidados de saúde

Com a chegada em força da covid-19, o número de consultas presenciais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) travou a fundo. De acordo com o relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgado esta segunda-feira, “a queda acentuada da atividade programada e não programada na rede de estabelecimentos do SNS” chegou aos 35% em abril, quando comparado com dados homólogos de 2019. Apesar de transversal às diferentes patologias, a consequência “das alterações aplicadas à organização e prestação de cuidados de saúde” verificou-se, igualmente, no rastreio, acompanhamento e tratamento dos doentes com hepatite.

A denúncia de prazos de espera alargados chega de organizações como a Associação Ares do Pinhal, que diz que a “pandemia veio estagnar completamente o trabalho que estava a ser desenvolvido para a eliminação da hepatite C”. Elsa Belo, responsável pela ONG, refere que muitos dos doentes já diagnosticados e com tratamento por iniciar viram o seu processo clínico parar “por receio de que esta população fosse fortemente atingida pela Covid-19”. Médico de saúde pública, Guilherme Duarte defende que a “fatura ainda é desconhecida”, embora reconheça que existem sinais evidentes de preocupação. O especialista diz que, atualmente, a realização de uma consulta de gastroenterologia pode demorar, em média, “mais de 100-120 dias e ir até 355 dias”, segundo dados disponíveis no portal do Ministério da Saúde.

Além das consultas presenciais, também as ações de rastreio e identificação de pessoas infetadas com hepatite sofreram um revés. A proximidade indispensável para a realização dos testes, nomeadamente junto de grupos mais vulneráveis da sociedade, impediu que muitos dos doentes pudessem ter sido detetados nos últimos meses, explica Elsa Belo. A situação ganha particular importância quando, como defende Guilherme Macedo, existem “cerca de 40 mil casos escondidos” que precisam de ser conhecidos. Ainda assim, o presidente da Organização Mundial de Gastroenterologia, acredita que os “obstáculos adicionais” causados pela pandemia podem ser ultrapassados com sucesso “se as instituições funcionarem regularmente”. Será, assim, urgente “retomar o rastreio nos grupos de risco e o consequente tratamento”, concorda Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia.

Encontrar respostas para ultrapassar o impacto da pandemia no acesso aos cuidados de saúde foi um dos temas em discussão no debate sobre o “Dia Mundial das Hepatites”, promovido hoje pelo Expresso em parceria com a Gilead e que foi transmitido na página de Facebook do semanário. A conversa, com moderação do jornalista da SIC Rodrigo Pratas, contou com a participação de Filipe Calinas, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF); Guilherme Duarte, médico de saúde pública; Rui Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia; Elsa Belo, diretora da Associação Ares do Pinhal; Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de S. João; e José Poças, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal.