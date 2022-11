Dia Mundial das Hepatites. “Tratar estes doentes é um investimento no futuro”

O compromisso assumido por Portugal para a eliminação das hepatites virais poderá estar, para especialistas como Guilherme Duarte, longe de ser cumprido no prazo acordado. A proposta da Organização Mundial da Saúde é atingir a erradicação da pandemia até 2030, mas estudos modulares indicam que "estamos no grupo de 62% dos países que demorará mais de 20 anos para o fazer", refere o médico de saúde pública. Contudo, realça que se o país “já começou a agarrar muitos dos desafios, agora precisa de ser mais efetivo”. Para isso será necessário diagnosticar, monitorizar e perceber qual a real prevalência destas doenças em território nacional. Filipe Calinas, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), não tem dúvidas de que “ainda é possível [atingir os objetivos] se começarmos a trabalhar” e sublinha que “tratar estes doentes hoje é um investimento no futuro”.

O debate dedicado ao Dia Mundial das Hepatites, assinalado a 28 de julho, promovido pelo Expresso com o apoio da Gilead, contou com uma intervenção gravada do secretário de Estado da Saúde, António Sales, que reconhece que “as hepatites virais ainda constituem um dos maiores desafios para a saúde global”. O responsável político admite ser importante atuar “ao nível da prevenção, da testagem, da referenciação aos cuidados de saúde, do tratamento e acompanhamento destes doentes”. António Sales adiantou ainda que o Ministério da Saúde está “a trabalhar num protocolo entre o Programa Nacional para as Hepatites Virais e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) com o objetivo de clarificar procedimentos e circuitos” para acelerar o combate a uma pandemia que dura há várias décadas.

A conversa, integrada no ciclo “Discutir o País”, contou com moderação do jornalista da SIC Notícias Rodrigo Pratas e com a participação de Filipe Calinas, presidente da APEF; Guilherme Duarte, médico de saúde pública; Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia (SPG); Elsa Belo, diretora da Associação Ares do Pinhal; Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de S. João; e José Poças, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal.

Conheça as principais conclusões:

Monitorizar, identificar e compreender

Para Guilherme Duarte, combater com sucesso a pandemia das hepatites virais implica conhecer “a dinâmica da infeção” e a “prevalência da doença em Portugal” com números transparentes e fidedignos. “Não estamos a monitorizar”, alerta.

Por serem doenças essencialmente assintomáticas, a importância dos rastreios à população em geral, e em particular a grupos de risco, não deve ser esquecida. Filipe Calinas lembra que “a hepatite B e a hepatite C podem existir em qualquer um de nós”.

Um dos passos a dar, defende Rui Tato Marinho, passa por incluir “análises do fígado na rotina” de todas as pessoas, que devem fazer, pelo menos uma vez na vida, os testes à hepatite B e à hepatite C.

Facilitar o acesso ao tratamento e à medicação da hepatite C é fundamental para abranger o maior número possível de doentes. “É preciso simplificar”, defende Guilherme Macedo.

O impacto da Covid-19