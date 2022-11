Covid-19: 825 multas num mês por violação das regras de contenção, quase metade por consumo de álcool na rua

Entre 27 de junho e 26 de julho, foram passadas 825 contraordenações por violação das regras da contenção da covid-19, segundo dados cedidos pelo Ministério da Administração Interna à “TSF” esta terça-feira.

As multas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública representam 47% (389) do total das multas passadas no primeiro mês de vigência das contraordenações para quem violasse as regras impostas pela pandemia.

O incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras foi responsável por 23% das multas.

Os dados do Ministério da Administração Interna mostram ainda que a sobrelotação nos transportes públicos deu origem apenas a três multas.

Já no caso dos ajuntamento acima do permitido, mais de um terço das multas aconteceram nas 19 freguesias de Lisboa, em que são permitidas apenas cinco pessoas: 23 multas num total de 64.