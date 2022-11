A importância de “conhecer a realidade sociológica” para que o SNS possa oferecer soluções eficazes no combate às hepatites

“Não me deixe morrer. Eu quero viver!” era o apelo desesperado, em 2015, de José Carlos Saldanha ao então ministro da Saúde, Paulo Macedo, durante uma sessão na Assembleia da República. Em causa estava o novo medicamento para a hepatite C, com promessa de taxas de sucesso acima dos 90%, e cujo valor era motivo de negociação e discórdia entre o Estado e a indústria farmacêutica. Dois dias após a interpelação do ativista em causa própria, desaparecido em fevereiro com uma septicémia, o acordo foi fechado e José Carlos Saldanha iniciou o tratamento uma semana depois.

Desde 2015, de acordo com dados divulgados pelo Programa Nacional para as Hepatites em julho de 2019, mais de 25 mil pessoas tiveram acesso ao fármaco e perto de 14 mil doentes foram curados com êxito. Porém, a facilidade de acesso dos infetados ao tratamento não é consensual. A Direção Geral da Saúde (DGS) garante que o tempo médio para a aprovação e início dos procedimentos é, em média, de 72 dias, mas associações de doentes denunciam esperas longas e agonizantes. José Poças, diretor do serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospital de Setúbal, lida com estes casos diariamente e garante que as dificuldades são especialmente evidentes para migrantes e populações fora das grandes áreas metropolitanas. “No papel, está previsto atribuir aos imigrantes um número que lhes dá acesso a tudo, mas na prática é um verdadeiro calvário para as pessoas”, denuncia, explicando que a demora nos processos de legalização prejudica os doentes e a saúde pública.

Outra das dificuldades prende-se com a proximidade aos centros hospitalares capazes de oferecer tratamento para as hepatites virais. “Almada ou Barreiro têm uma grande população e uma grande prevalência, mas os doentes estão num raio de 30 quilómetros”, diz, acrescentando que a situação é “completamente diferente” para doentes que chegam de longe “porque não têm alternativa”. O clínico acredita na importância de “conhecer a realidade sociológica” dos diferentes grupos de doentes para que o SNS possa oferecer soluções adequadas e eficazes. Caso contrário, muitos deles arriscam-se a não ser diagnosticados ou tratados por questões ligadas à sua situação económica e social.

Quem precisa de ser tratado?

O objetivo da DGS, alinhado com o apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS), é erradicar as hepatites virais até 2030. Em Portugal, a maioria dos casos diz respeito a infeções causadas pelos vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite C (VHC). A primeira tem, desde 1994, um plano de vacinação universal que em 2018 atingia, segundo a DGS, uma cobertura de 98% nas crianças com 12 meses de idade. “A grande maioria das pessoas com 37 ou menos anos de idade estão protegidas contra a hepatite B”, garante o relatório elaborado o ano passado pelo Programa Nacional para as Hepatites.

“Quanto à hepatite B, alguns precisam de ser vigiados mas não de ser tratados”, explica Filipe Calinas, sublinhando, no entanto, que “todos precisam de ser diagnosticados e devidamente caracterizados” para que seja possível identificar quem precisa de tratamento. O rastreio deve ser, defende o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, a pedra basilar nos sistemas de saúde, em grande medida porque, como acontece na hepatite C, a doença é silenciosa e muitas vezes assintomática. “De facto, estão por diagnosticar ou tratar várias dezenas de milhares de pessoas que desconhecem ter hepatite C”, reconhece.

Flipe Calinas e José Poças concordam na urgência de colocar em prática um programa de diagnóstico e tratamento dirigido a grupos especialmente vulneráveis. De acordo com os especialistas, é importante atuar junto de migrantes com proveniência em regiões do globo com elevada prevalência do vírus como a Ásia, África Subsariana ou a Europa do Leste, mas também em grupos de risco ligados à toxicodependência e às populações sem-abrigo e prisional. Para ser possível identificar e ajudar potenciais infetados, José Poças apela a “uma grande campanha nacional de educação para a saúde que leve as pessoas a pedir testes ao seu médico”.

A propósito do Dia Mundial das Hepatites, o Expresso promoveu, em parceria com a Gilead, um debate em torno dos principais desafios no combate a estas doenças que foi trasmitido, em direto a partir das 11h, na página de Facebook do semanário. Moderada pelo jornalista da SIC Notícias Rodrigo Pratas, a conversa contou com a participação de Filipe Calinas, gastrenterologista e presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF); Guilherme Duarte, médico de saúde pública; Rui Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia; Elsa Belo, diretora da Associação Ares do Pinhal; Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de S. João; e José Poças, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal.