“Conheci várias pessoas que pensaram suicidar-se”

Cansaço, falta de apetite e enjoos. Estes foram os sinais de alerta que despertaram medo em Francisca, 45 anos, e que a levaram a ignorar a opinião do médico sobre os “valores acima do normal” associados ao fígado. “Ao longo dos anos, os valores foram subindo, até que no final do ano passado já não me estava a sentir bem”, conta a administrativa do Funchal. Decidiu procurar uma segunda opinião e descobriu, 11 anos depois das primeiras anomalias detetadas, que estava infetada com o vírus da hepatite C (VHC). Como Francisca, existem dezenas de milhares de doentes que não sabem que o são e tantos outros que, sabendo, continuam por tratar.

Em Portugal, as formas de hepatites virais com maior prevalência são a B e a C. Entre si, partilham o efeito de inflamação do fígado que pode ser aguda ou crónica e evoluir, em casos graves, para cirrose, insuficiência hepática e cancro. A forma como a Medicina encara uma e outra varia nos medicamentos e na eficácia. A hepatite B não tem cura, mas tratamentos ao longo da vida permitem controlar a carga viral, enquanto a hepatite C beneficia de acesso a medicamentos que eliminam o vírus entre 8 e 12 semanas. Mas nem sempre foi assim. “Houve uma verdadeira revolução no tratamento e cura da hepatite C”, aponta Luís Mendão, presidente do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), que sublinha a “taxa de eficácia de quase 100% com poucos efeitos secundários”.

Os “efeitos secundários muito agressivos”

Mafalda Ferreira, ativista no GAT e ex-utilizadora de drogas, recorda ao Expresso que foi infetada em meados dos anos 90, mas que sempre evitou os tratamentos disponíveis por “não estar, de todo, preparada”. De um lado da balança estavam os “efeitos secundários muito agressivos” em conjunto com as baixas taxas de sucesso, entre 30% e 50%, e do outro a vontade de ser curada. Venceu o medo. “[O tratamento] era mesmo muito violento. Conheci vários casos de pessoas que pensaram em suicidar-se”, justifica.

Seriam necessários 20 anos para que Mafalda pudesse ser curada. Fez o tratamento em 2016, pouco depois da disponibilização, pelo SNS, do medicamento inovador que, entretanto, foi utilizado em mais de 25 mil pessoas. “Foi o culminar de muito trabalho”, lembra, reconhecendo mérito a ativistas como Luís Mendão que lutaram pela redução do preço pedido pela indústria farmacêutica para que fosse possível tratar os mais de 10 mil doentes então identificados. “Inicialmente, o preço estava nos €106 mil e, neste momento, uma pessoa curada custa €6 mil”, diz.

Ao contrário de outras patologias, o tratamento para a hepatite C implica uma série de procedimentos burocráticos que, denunciam ativistas e doentes, podem significar esperas de vários meses. “Há hospitais em que os doentes, num passado próximo, aguardaram entre nove meses e um ano”, garante Emília Rodrigues. A líder da SOS Hepatites explica que os prazos começaram a derrapar quando a aquisição dos medicamentos deixou de ser centralizada, passando a ser decidida pelas administrações hospitalares.

A agonia da espera

Francisca, seguida no Hospital Dr. Nélio Mendonça, não está interessada na origem da demora, mas no acesso à cura. “Porque é que não tenho direito a ser tratada como outro indivíduo qualquer”, questiona, preocupada que a sua situação clínica possa evoluir de forma negativa. “Tenho medo de ficar com lesões mais graves”, desabafa.

A administrativa do Funchal considera que demorou mais de uma década a ser diagnosticada por “negligência” do médico que a acompanhava. Em 2008 apareceram os primeiros valores anormais, considerados “não significativos” e atribuídos a uma pedra na vesícula. Só em 2019 — quando começou a ter sintomas e decidiu procurar a tal segunda opinião — foi encaminhada para uma consulta de gastrenterologia. Saiu “de rastos”, mas com esperança que seria fácil e rápido tratar. Desde fevereiro, não recebeu nenhum contacto.

António, professor do ensino secundário em Lisboa, é seguido há dez anos por ser portador de VIH, o que o obriga a fazer análises regularmente. “Em 2018, comecei a reparar que tinha os valores do fígado extremamente elevados”, diz, revelando que os sinais foram desvalorizados pelo médico, que demorou cerca de um ano a pedir exames específicos. “Disse-lhe que estava farto desta atitude e ele lá me disse para ir fazer um exame ao fígado”, recorda. No final de 2019, depois do teste, recebeu um e-mail a dizer que estava infetado com hepatite C. “Não me explicaram nada, já quando foi do VIH foi igual”, critica. Com a ajuda da SOS Hepatites, António conseguiu consulta de gastrenterologia no pico da pandemia, em abril, no Hospital dos Capuchos e aguarda, desde essa altura, autorização para dar início ao tratamento.” Para o médico de saúde pública, Guilherme Duarte, as dificuldades no acesso podem “levar ao afastamento do doente, sentimento de abandono e respetiva quebra de seguimento” que não beneficiam o combate à doença.

Viver com o estigma

Francisca e António são nomes fictícios de quem não quer dar a cara para não ser rotulado como toxicodependente, sexualmente irresponsável ou alcoólico. Sempre que arriscaram partilhar a doença com alguém, acabaram desiludidos. O companheiro de Francisca tornou-se distante, terminando a relação pouco depois. “Claro que existe estigma, tive situações que me magoaram muito”, revela emocionada. Habituada a lidar com o preconceito, Mafalda Ferreira decidiu dar a cara para “desdramatizar a situação e ajudar a tratar toda a gente”, independentemente da forma como ocorreu a infeção.

Apesar da hepatite C ser associada a “comportamentos errados”, como consumo de drogas ou sexo desprotegido, Mafalda lembra que existem muitas formas de contágio. “Reduzir o problema aos utilizadores de drogas contribui para o estigma e para adiar o diagnóstico em todas as outras situações”, concorda Filipe Calinas, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF).Transfusões de sangue e cirurgias realizadas antes de 1992, bem como tatuagens, piercings ou procedimentos em cabeleireiros e barbeiros com instrumentos não esterilizados fazem parte dos fatores de risco.

A doença, muitas vezes assintomática, é “democrática” e pode afetar qualquer pessoa, sublinha Emília Rodrigues.

Cinco desafios da hepatite

As principais medidas para o combate bem-sucedido à doença

Rastreio

Identificar bolsas de doentes junto de grupos mais vulneráveis, assente em estratégias comunitárias de proximidade, é prioritário para conhecer os verdadeiros números de infetados

Colaboração

Reforçar a ligação entre estruturas de cuidados de saúde e associações é fundamental para encaminhar e apoiar doentes, em especial em populações sem-abrigo e associadas ao consumo de drogas

Desburocratizar

Acelerar procedimentos de autorização para tratamentos e disponibilização de medicamentos, aliados à facilitação do acesso de imigrantes ao SNS, devem orientar a estratégia de erradicação das hepatites virais

Estigma

Eliminar o preconceito que associa exclusivamente a infeção ao consumo de drogas e sexo desprotegido pode fazer a diferença na procura de ajuda pelos doentes

Investimento

Apostar num programa de saúde bem estruturado e financiado, inclusivo e monitorizado está na base de uma estratégia vencedora para garantir a prevenção, o diagnóstico e o tratamento atempado

Analisar e pensar o combate

Portugal comprometeu- -se a responder ao apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a erradicação das hepatites virais até 2030, responsáveis por 1,7 milhões de mortes em todo o mundo. Por cá, os números oficiais são baixos uma vez que os certificados de óbito assumem a causa de morte, como cirrose ou cancro, e não a sua etiologia. No entanto, os especialistas estimam que existam mais de 100 mil portugueses com o vírus da hepatite B ou C. Para cumprir as metas da OMS é preciso entender as prioridades no rastreio de doentes, mas também recuperar o ritmo de atuação impactado com a covid-19. Passos essenciais para planear o futuro e antecipar estratégias que permitam cumprir os objetivos. À boleia do Dia Mundial de Combate à Hepatite, o Expresso e a Gilead promovem um debate em torno do que foi e poderá ser feito, com transmissão em direto no Facebook do Expresso, no dia 28 de julho, às 11h. Filipe Calinas (APEF), Guilherme Duarte (Médico de Saúde Pública), Rui Tato Marinho (SPG), Elsa Belo (Ares do Pinhal), Guilherme Macedo (OMG) e José Poças (CHS) participam na conversa em formato digital.

Textos originalmente publicados no Expresso de 25 de julho de 2020