Multa por apanhar coral vermelho vai custar até €5 milhões

Os ministérios do Mar e do Ambiente estão a preparar legislação que proíbe expressamente a apanha e comercialização de coral vermelho em águas e solo nacionais, transformando esta atividade num crime ambiental, o que fará multiplicar por 100 a coima máxima até agora aplicada.

De acordo com o atual regime de contraordenações da pesca, quem for apanhado a capturar Corallium rubrum em águas nacionais está sujeito a pagar no máximo €50 mil (sendo pessoa coletiva), mas o novo decreto-lei, que está em vias de ser levado a Conselho de Ministros, pretende que “a apanha, o corte total ou parcial, a destruição intencional, a manutenção a bordo, a descarga, o transporte, a detenção e a comercialização” passem a ser classificados como uma contraordenação ambiental muito grave, o que faz disparar a coima máxima para €5 milhões nestes casos.