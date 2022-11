Juiz Ivo Rosa não vai de férias para acabar Operação Marquês

Se depender da vontade de Ivo Rosa, os arguidos da Operação Marquês vão saber até ao final do ano se irão ou não a julgamento para responder à acusação do Ministério Público. O Expresso sabe que o juiz vai prescindir das férias para poder acabar a instrução do processo que envolve, entre outros, o ex-primeiro-ministro José Sócrates; o ex-banqueiro Ricardo Salgado e os antigos administradores do Grupo PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.

Por lei, o juiz teria de gozar os 22 dias úteis a que tem direito no período das férias judiciais, ou seja entre 15 de julho e o final de agosto. Mas isso não vai acontecer.