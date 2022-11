Futuro do futuro: Um pozinho de cana-de-açúcar na cara

Uma sombra para os olhos e um pó compacto têm sílica em aproximadamente metade da sua composição, um ingrediente proveniente da areia, muito utilizado na cosmética mas não sustentável. A exploração excessiva de areia, sobretudo em zonas próximas dos leitos dos rios, pode criar alterações geográficas e desequilíbrios. Por forma a aproveitar o último recurso de uma cadeia de produção, aquele que, sem mais propósito, acaba por ser atirado para o solo, cientistas portugueses descobriram uma nova sílica, a primeira sustentável e de origem biológica a surgir no mundo.

A base é a cana-de-açúcar, de onde se extrai o xarope de açúcar. O que fica — um tecido fibroso chamado bagaço — é atualmente utilizado para gerar energia para aquecimento. No final, restam as cinzas, que, desprovidas de missão maior, são atiradas para o solo. Só no Brasil, um dos principais produtores de cana-de-açúcar, no ano passado foram produzidas 3,8 mil milhões de toneladas de cinzas.