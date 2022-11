Estes ténis (ou sapatilhas) velhos podem custar meio milhão de euros

Dividem o vocabulário nacional e são a mais recente estrela das grandes casas de leilões. Em Lisboa chamam-se ténis, mas no norte, centro e sul do país respondem como sapatilhas, sendo ambas as denominações corretas. A versão lisboeta é herdeira dos ‘sapatos de ténis’ e refere-se ao calçado para atividades desportivas ao ar livre. Em praticamente todo o país, as sapatilhas dizem respeito não só aos sapatos de ballet e ginástica desportiva ou acrobática, como incluem todo o calçado desportivo, juntando numa única denominação artigos com características muito diferentes. Adiante. Os ténis também servem para outros desportos além do ténis…

O que chama este tipo de calçado à crónica desta semana, aliás, é mais uma derivação da sua utilidade original. Depois de se popularizarem no dia-a-dia, fora dos contextos desportivos, os ténis (assumo a minha origem lisboeta) ascendem agora ao estatuto de peças de coleção, disputadas em leiloeiras tradicionais, mais habituadas a levar à praça obras de arte e outros artigos de luxo. De 30 de julho (quinta-feira) e 13 de agosto, a Christie’s tem um leilão online com 11 lotes de sneakers (a denominação em inglês para ténis e sapatilhas) calçados por Michael Jordan em vários jogos e treinos. A estrela da licitação é o modelo Nike Air Ship de 1984, o primeiro desenvolvido pela Nike para o basquetebolista norte-americano, antes da assinatura do contrato que dá origem à submarca Air Jordan.

Este modelo raro, usado na fase pré-profissional e nos primeiros jogos que disputa, tem um preço estimado entre os 330 mil dólares e os 550 mil dólares (€287 mil/€480 mil), que, dependendo das licitações, poderá ultrapassar o valor máximo. Os Air Ship 1984 têm outra particularidade: o sapato do pé direito é um 13.5 (46,5) e do esquerdo é um 13 (46), como é comum em grande parte dos ténis que Michael Jordan usava em campo. Este modelo destaca-se ainda por ser exclusivo e modificado para a estrela da NBA, combinando a parte superior do modelo Air Ship da Nike e a sola do Air Jordan 1. O potencial deste par superar o preço estimado é considerável, tendo em conta o valor alcançado por uns Nike Air Jordan 1, de 1985, o primeiro modelo fabricado já no âmbito do contrato de produção de ténis para o jogador do Chicago Bulls. Foram leiloados pela Sotheby’s em maio de 2020, em pleno confinamento, e a coincidir com os 35 anos da criação da submarca Air Jordan.

Há dois meses, o modelo em causa vai a leilão com uma avaliação entre os 100 mil dólares e os 150 mil dólares (€87 mil/€130 mil), mas é vendido por uns exorbitantes 560 mil dólares (€488 mil). É a estes Air Jordan 1 de 1985 que pertence o título de Ténis Mais Caros do Mundo, destronando o Nike ‘Moon Shoe’ que é arrematado em 2019 por 437.500 dólares (€382 mil), também na Sotheby’s. Desconhece-se o comprador desta preciosidade, mas conhece-se o proprietário anterior: Jordan Geller, um famoso colecionador de ténis. O também fundador do Shoezeum, museu em Las Vegas que é o primeiro do mundo dedicado aos ténis, doa os ‘Moon Shoe’ para serem leiloados, ficando por saber o destino das receitas angariadas com a venda. Já no leilão “Original Air: A Sale of Michael Game-Worn and Player Exclusive Sneaker Rarities”, que acontece na Christie’s a 30 de julho, parte dos lucros revertem a favor do NAACP Legal Defense Fund, escritório de advogados que luta pela justiça racial nos Estados Unidos.

Além dos Air Ship de 1984 que podem superar o meio milhão de euros, vão à praça uns Air Jordan 7, de 1992, com os quais Michael Jordan marca 22 pontos no jogo que rende a Medalha de Ouro, frente à Croácia, nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. Os ténis, bem como uma camisola de Magic Johnson que integra este lote, têm como proveniência uma rececionista do hotel Ambassador, onde a equipa olímpica fica hospedada. Ambos os artigos são oferecidos à dita funcionária, como agradecimento pela hospitalidade durante a estadia. Prevê-se que os Air Jordan 7 sejam vendidos por entre 50 mil dólares e 70 mil dólares (€43,5 mil/€61 mil). O leilão da Christie´s acontece no rescaldo da estreia na Netflix do “The Last Dance” (focado nos anos 1997 e 1998 do Chicago Bulls e de Michael Jordan) e inclui ainda um par de ténis que aparece neste documentário. Os Air Jordan 14 ‘Chicago’ de 1998 estão avaliados entre 6 mil/8 mil dólares (€5,2 mil/€7 mil) e são a escolha de Michael Jordan nos treinos que antecedem o último jogo pelo Chicago Bulls.

Estes são os três lotes que a Christie’s divulga dos 11 que vai leiloar e que deixam evidente que quanto mais antigos, mais valiosos são os ténis usados por aquele que é considerado um dos melhores atletas de sempre. A valorização do espólio de Michael Jordan é reforçada pelo interesse crescente com o ‘The Last Dance’, mas não é alheia à história que envolve a Nike com o basquetebolista. Tudo começa em 1984, quando Jordan é ainda apenas uma esperança e a Nike é visionária o suficiente para lhe oferecer uma linha personalizada de ténis e roupa desportiva. Uma primeira aproximação que seduz o jogador de basquete a assinar um contrato com a Nike e a lançar, em 1985, a submarca Air Jordan. O primeiro modelo criado em parceria é o Air Jordan 1 (o mesmo que, à data, tem o título de Ténis Mais Caros do Mundo), que se destaca por ter o símbolo da Nike (o Swoosh) mais alongado e fino e pelos atacadores vermelhos (na época, os Nike vendidos ao público em geral tinham apenas atacadores brancos ou pretos).

Outras das particularidades é a assinatura do nome de Michael Jordan em um dos ténis, que é feita com um tipo de impressão que não desaparece, face a outros modelos usados em jogos, e autografados com caneta, cuja tinta desaparece com o tempo. Também contribui para o valor deste modelo o facto de as marcas de utilização serem visíveis, à semelhança dos ténis de 1984, que vão a leilão na Christie´s na próxima semana e que têm um aspeto ainda mais velho. Os que estão em melhor estado (entre os três que a leiloeira revela dos 11 lotes disponíveis) são os Air Jordan 14 ‘Chicago’, de 1998. O motivo poderá ser o facto de, no final da carreira, Michael Jordan não repetir os ténis, calçando um par novo em cada jogo. Os ténis que marcam o arranque do contrato são batizados por David Falk, agente de Michael Jordan, como Air Jordan, por os ténis Nike terem ar nas solas e Michael Jordan jogar no ar.

De acordo com a revista Forbes, a marca Air Jordan tem uma faturação anual de mil milhões de dólares (€871 milhões) e é previsível que as vendas venham a aumentar devido não só ao documentário da Netflix, como à tendência crescente do streetwear e o foco nas referências afro-americana, por conta do movimento Black Lives Matter. Nem o coronavírus parece parar a ‘febre’ em torno dos Air Jordan. Este sábado, 25 de julho, está prevista a chegada às lojas do Air Dior, resultado da parceria Nike Air Jordan 1 x Dior, que marca a entrada da Air Jordan no universo das marcas de luxo tradicionais. A marca de Michael Jordan, no entanto, já tem uma colaboração com a Off-White (streetwear de luxo) com o modelo Air Jordan 4.

A parceria já tinha dado origem à versão feminina do Air Jordan 4 x Off-White, que agora ganha um modelo para homem, que deverá ser posta à venda a 25 de julho, o mesmo dia escolhido para lançar o Air Dior. A moda de luxo e o desporto há muito que andam de mãos dadas. A elevação dos ténis à condição de peça de coleção é o reflexo das novas referências culturais e de consumo. As leiloeiras clássicas, mais habituadas a vender arte e antiguidades, já perceberam que o novo símbolo de estatuto entre os millennials endinheirados são a sua peça de vestuário de culto: os ténis. Quanto mais velhos (e valiosos) melhor. Até porque a ideia (provavelmente) não é exibi-los na rua, mas antes guardá-los num cofre e esperar que o preço suba, para voltar a colocá-los num leilão. Quem disse que o lugar dos ténis velhos é o lixo?