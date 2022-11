Depois do supervírus, a próxima ameaça é uma superbactéria

A pandemia do novo coronavírus veio provar o que os cientistas sabem há muito: ciclicamente a natureza surpreende a Humanidade. O aviso para a emergência de novos vírus é antigo e não é único. Sabe-se também que as bactérias aprendem a vencer o que as mata e o aparecimento de organismos resistentes a todos os antibióticos já está a acontecer. Doentes infetados com superbactérias têm sido detetados em laboratórios internacionais e o aparecimento de surtos é uma questão de tempo.

“O que aconteceu com o novo coronavírus também pode acontecer com uma bactéria. Nunca podemos dizer não em biologia. Hoje já aparecem in vitro bactérias para as quais não há antibiótico. Ainda é raro, mas existe. Não é uma hipótese, é uma pandemia latente”, afirma José Melo Cristino, diretor do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. “A resposta in vivo é diferente do resultado in vitro, mas se a bactéria resiste a tudo em laboratório também será assim com o doente.”