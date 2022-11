Covid-19. Plano do Governo não prepara SNS para o frio com pandemia

“Para que o inverno não seja um inferno”, figuras de destaque da Saúde em Portugal apelam ao Governo para avançar já com as medidas que estão em falta para garantir que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) seja capaz de responder aos portugueses no “cenário de tempestade perfeita”. O alerta surge depois de profissionais e bastonários criticarem a tutela por não ouvir quem está no terreno. O representante dos médicos, Miguel Guimarães, garante que “esta equipa não está à altura do desafio”.

Numa carta publicada esta sexta-feira pelo Expresso, Luís Campos, da Federação Europeia de Medicina Interna, Kamal Mansinho, infecciologista, Paulo Telles de Freitas, diretor de Medicina Intensiva do Hospital Amadora-Sintra, Victor Ramos, da Escola Nacional de Saúde Pública, e Constantino Sakellarides, ex-diretor-geral da Saúde, avisam o Governo de que “se até aqui não fomos sujeitos a um teste de stresse máximo e a resposta foi eficaz graças à dedicação dos profissionais, à paragem da atividade programada e à redução da procura, corremos o risco de o próximo inverno pôr a nu fragilidades críticas do SNS, como reduzida integração entre os cuidados, falta de recursos humanos e financeiros e excesso de centralismo nas decisões”. O prognóstico é crítico: “As urgências hospitalares vão colapsar […] o internamento irá transbordar” e teremos “muitos médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais exaustos”.

