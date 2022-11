Vários medicamentos para crises de ansiedade estão em rutura nas farmácias

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) emitiu uma circular esta semana, assumindo problemas no fornecimento de Victan. A lista de fármacos em falta é, no entanto, bastante maior. Contactado pelo Expresso, o Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), organismo da Associação Nacional de Farmácias (ANF), confirma que há vários medicamentos em falta no mercado nacional. De acordo com os últimos dados disponíveis, entre 13 e 19 de julho, na lista de 20 medicamentos com problemas de abastecimento, quase metade eram ansiolíticos e antidepressivos.

Contudo, fontes do mercado contactadas pelo Expresso dizem ainda ser cedo para se concluir que estes problemas de acesso se devam exclusivamente a um aumento de consumo. No mês de março, muitas pessoas compraram medicamentos em quantidades anormais, ultrapassando em muito a média de consumo habitual, mas, nos meses a seguir, o volume de compras desceu significativamente, situando-se mesmo abaixo das médias alcançadas no mesmo período de 2019. Ou seja, os consumidores fizeram o seu stock doméstico, que têm gerido desde então.