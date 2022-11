Entrevista a Greta Thunberg: “Podemos fazer muita coisa: deixar de andar de avião, ser vegans ou deixar de comprar coisas novas”

Greta Thunberg tem apenas 17 anos e tornou-se a mais jovem personalidade da História a destacar-se mundialmente na defesa do ambiente, arrastando milhões de pessoas, sobretudo os mais novos, para a luta contra as alterações climáticas. A forma original como tem atuado fez com que vencesse, com “amplo consenso”, o primeiro Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República que lidera o grande júri do prémio, sublinhou “a forma como conseguiu mobilizar as gerações mais novas para a causa do clima e a sua luta tenaz por mudar um statu quo que teima em persistir”.

Como encara este prémio e o que vai fazer com um milhão de euros?

Estou muito grata por receber este prémio e espero que me ajude a fazer a diferença. Todo o dinheiro será doado pela minha fundação a projetos em todo o mundo, sobretudo localizados em países menos desenvolvidos, para ajudar as pessoas que já estão a ser afetadas pela crise climática e ecológica. Também quero ajudar as que estão a lutar na linha da frente para construir um mundo sustentável e para defender a Natureza. [A SOS Amazónia, o movimento Friday for Future Brasil e a Stop Ecocide Foundation, que tem trabalhado para tornar o ecocídio um crime internacional, são três das organizações que vão receber parte do dinheiro.]

Na semana passada escreveu uma carta em conjunto com alguns dos principais cientistas mundiais a apelar aos líderes europeus para que adotem ações imediatas tendo em conta a emergência climática e ecológica. Quais são as suas expectativas?

Não sei. Só espero que consigamos perceber a tempo a urgência desta crise e que os líderes globais respondam a ela de acordo com as necessidades. Agora não estão a fazê-lo. As crises climática e ecológica nunca foram tratadas como crises, e isso tem de mudar.

A carta é assinada também por figuras públicas, como Malala, Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Shawn Mendes, Coldplay ou Margaret Atwood... Tem dito que não está nesta causa para ser famosa, mas a fama pode ajudar.

Claro que todos os que assinam esta carta são importantes, mas o movimento climático precisa de vozes que se façam ouvir. Estou muito contente por termos tantas figuras públicas, porque conseguem fazer ecoar a mensagem mais alto. As celebridades têm um enorme impacto nas pessoas e no que elas pensam.

Que diferença fez o movimento que criou, Fridays for Future, até agora?

É uma questão difícil. Alcançámos milhões de pessoas em todo o mundo, levando-as para a rua e a lutar continuamente por esta batalha pela justiça climática. Conseguimos fazer com que o debate em torno da crise global ganhasse nova vida, levando mais gente lentamente a aperceber-se do problema. No último ano assistimos a um despertar de consciências, embora seja ainda muito pequeno e nem de perto nem de longe suficiente. As coisas estão a mudar, mas têm de mudar muito mais rapidamente. A crise climática e ecológica continua a não ser tratada como uma crise. Falta liderança política.

Até onde está disposta a ir por esta causa?

