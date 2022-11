Covid-19. App de rastreio já existe, mas não tem data para ser usada

Nem o Ministério da Saúde nem o instituto de investigação INESC-TEC querem avançar com uma data para o lançamento da app oficial de rastreio da covid por telemóvel em Portugal. Questionadas pelo Expresso, as duas entidades, que são responsáveis pela gestão e desenvolvimento da Stay­away Covid, descartam a responsabilidade pela escolha da data.

“Têm de perguntar ao Ministério da Saúde”, diz Rui Oliveira, membro da administração do INESC-TEC e coordenador do desenvolvimento da app Stayaway Covid. “Esta pergunta deve ser dirigida à entidade que desenvolveu a app [o INESC-TEC]”, responde, por sua vez, o Ministério da Saúde, que vai assegurar a gestão depois do lançamento.