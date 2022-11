TVI já tem nova equipa na direção de informação

A TVI anunciou esta sexta-feira que a equipa de direção de informação, liderada por Anselmo Crespo, está constituída, contando com Lurdes Baeta como diretora-adjunta, e que iniciará os trabalhos em 1 de setembro. Em comunicado, a estação da Media Capital refere que "está constituída a equipa da direção de informação da TVI, com responsabilidades editoriais sobre o canal generalista, TVI 24 e plataformas digitais".

Anselmo Crespo é o diretor, contando com Lurdes Baeta como diretora-adjunta, e com Joaquim Sousa Martins, Pedro Benevides e Pedro Mourinho como subdiretores. "A equipa iniciará os trabalhos no próximo dia 1 de setembro" e "até lá os membros atualmente em funções asseguram, na plenitude, as tarefas necessárias e preparam a transição", refere a TVI, em comunicado.

A estação de Queluz salienta que "compete ao diretor de informação definir agora as estruturas intermédias e a organização da redação, bem como participar no processo de transformação em curso, com vista à reformulação da oferta da informação da TVI".

Os jornalistas José Alberto Carvalho e Pedro Pinto, "dois dos principais rostos da informação da TVI, integram estes projetos com atribuições transversais", adianta.

Refere ainda que "a informação da TVI manter-se-á distintiva e irreverente" e "a credibilidade que a caracteriza, sempre com o objetivo de manter uma relação de confiança com os cidadãos". A direção de informação "tem total autonomia editorial, de acordo com a lei, mas também de acordo com as boas práticas do grupo Media Capital", conclui.

O anúncio da equipa da direção de informação da TVI acontece exatamente uma semana depois de ter sido anunciado que a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à TVI em setembro, tendo manifestado interesse em comprar uma posição na Media Capital.