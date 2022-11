Estrada da Circunvalação com obras até 7 de agosto em Gondomar, Porto e Matosinhos

A Estrada da Circunvalação vai ter obras noturnas de pavimentação até 7 de agosto nos concelhos de Gondomar, Porto e Matosinhos, numa empreitada avaliada em 180 mil euros, revelou esta sexta-feira à Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os trabalhos começaram na quarta-feira e realizam-se entre as 21h e as 06h, faseadamente, em diferentes troços da EN 12 "para minimizar o impacto na circulação" automóvel, explica a IP.

Para segurança de trabalhadores e automobilistas, o trânsito vai ficar "condicionado", com "circulação alternada" por recurso a semáforos, nas zonas da Ranha-Parque Nascente, em Gondomar, de Campanhã-bairro do Cerco, no concelho do Porto, e entre Aldoar e Azenha de Cima, Matosinhos, bem como e entre Monte dos Burgos e Seixo.

"Estes trabalhos têm como principal objetivo melhorar o desempenho funcional e prolongar o tempo de vida útil do pavimento, associando-se ainda a execução de trabalhos de drenagem, reformulação da sinalização vertical e horizontal", descreve a IP.

A IP esclarece não ter data prevista para a intervenção em cada um dos troços, pelo que a obra estará sinalizada nos locais por onde vai passar até ao dia 7 de agosto.