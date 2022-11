Quem tentou matar a juiza? Um advogado anti-feminista que pouco antes tinha assassinado um rival

No passado fim de semana, um homem bateu à porta da casa da juíza Esther Salas, em Nova Jersey. Ia vestido como motorista de entregas, mas, assim que a porta se abriu, disparou matando o filho da juíza, de vinte anos. A seguir, o marido foi igualmente atingido, ficando gravemente ferido. A juíza, que se encontrava na parte de baixo da casa, escapou ilesa.

Na altura, os motivos do crime eram misteriosos. Horas depois, no entanto, o caso começou a esclarecer-se quando um homem de 72 anos chamado Roy Den Hollander apareceu morto nas Catskills, uma zona de montanhas no estado de Nova Iorque. O homem, que aparentemente se suicidara, havia interposto um processo judicial contra a exclusividade masculina do serviço militar obrigatório - um processo que tinha ido parar às mãos de Esther Salas.

Hollander era um assumido anti-feminista, conhecido em certos meios pela virulência de mensagens que punha na internet contra uma grande variedade de pessoas, incluindo mulheres juízas. Ao que parece, a sua queixa em relação a Salas tinha a ver com a demora do seu processo.

Uma outra acção com um pedido idêntico ao de Hollander que fora interposta em Houston (Texas) por outro advogado dos direitos masculinos, de nome Marc Angelucci, foi decidida favoravelmente em 2019, provocando raiva em Hollander.

"A única diferença no caso do Texas", escreveu, segundo o "New York Times", "é que os queixosos foram dois gajos e um homem branco de 70 aos foi o juíz. Inacreditável. Por esta altura devíamos estar a bater à porta do Supremo Tribunal, mas a dama do azar bloqueou-nos com uma nomeada por Obama" (nos Estados Unidos, os juízes federais são nomeados pelo presidente e aprovados pelo senado. Esther Salas foi uma escolha de Barack Obama em 2010).

Reforçando a hipótese de que a frustração de Hollander com o caso foi o motivo que o levou a matar, uma semana antes do atentado em casa da juíz quem apareceu morto a tiro, também em sua casa na Califórnia, foi Angelucci. A arma encontrada junto ao corpo de Hollander, uma Walther semiautomática, poderá ser a pista vital para confirmar a teoria.

Outro elemento a ter em conta é a possibilidade de Hollander sofrer de um cancro terminal. Em 2018, num livro publicado em auto-edição, ele contou que lhe havia sido detetado um melanoma.