Houve presença humana na América 15 mil anos antes do que se pensa? Os cientistas dividem-se

Uma nova descoberta está a agitar a comunidade cientifica. Uma equipa de arqueólogos fez escavações numa gruta no México, que resultaram em achados indiciando que a ocupação humana na região remonta há mais de 30 mil anos, quando até aqui se acreditava que a presença de humanos nas Américas não tinha mais de 15 mil anos.

Os arqueólogos fizeram escavações na gruta Chiquihuite incrustada em montanhas na região central do México, e descobriram uma série de artefactos, entre os quais mais de 1900 utensílios em pedra, que representam, na sua perspetiva, uma "prova" de que houve ocupação humana no local muito antes daquilo que se pensava.

"Os nossos resultados permitem novas evidências sobre a antiguidade dos humanos nas Américas", assegurou Ciprian Ardelean, arqueólogo da Universidade Autónoma de Zacatecas, no México, que liderou os trabalhos das escavações na cave Chiquihuite, à Agence France-Presse (AFP), referindo que os testes de radiocarbono aos artefactos descobertos dataram-nos de 31 mil a 33 mil anos atrás.

Além dos artefactos em pedra, não foram encontrados traços de ossos ou de DNA humano nestas escavações na cave Chiquihuite, conforme relata a Al Jazeera, mas o estudo dos arqueólogos concluiu que "os humanos terão usado este local numa base constante, talvez até como refúgio em ciclos migratórios mais longos".

Os resultados deste trabalho arqueológico foram publicados na "Nature" a 22 de junho. Como lembra a publicação científica, desde 2012 que a equipa liderada por Ciprian Ardeleanse fazia escavações na gruta Chiquihuite, a 2.740 metros abaixo do nível do mar, e os achados dos cientistas incluíam pedras revestidas de camadas de cascalho, que foram datadas de há 25 mil ou 32 mil anos atrás segundo os testes de radiocarbono realizados.

Objetos de pedra podem não ser utensílios feitos por pessoas, contrapõem outros arqueólogos

A "Nature" destaca que as conclusões dos arqueólogos com estes achados estão a gerar controvérsia nos meios científicos. A revista especializada em ciência cita um arqueólogo e antropólogo da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, François Lanoë, que adverte que os dados obtidos em caves são "notoriamente difíceis" de interpretar e que os instrumentos de pedra podem ter deslizado para camadas mais profundas por atividade geológica, ou até por intervenção de animais, fazendo-as parecer mais antigas do que realmente são.

Há a possibilidade, também, de estes objetos em pedra não serem de facto utensílios humanos, ressalva a publicação científica. "Quando o artefacto é um instrumento em pedra, vêem-se numerosas lascas nas pontas", frisa Kurt Rademaker, arqueólogo da Universidade do Estado de Michigan, referindo não ter visto essas características com evidência no documento científico que relata as escavações feitas no México. Estas reservas estendem-se a vários outros cientistas, como o arqueólogo Ben Potter, da Universidade de Liaocheng, na China.

“Quando eu vejo uma afirmação científica a ser feita de forma tão peremptória, então as provas também têm de ser fortes o suficiente para consubstanciar essa afirmação", sublinha o arqueólogo da Universidade de Michigan.

O arqueólogo responsável pelos achados na gruta do México, Ciprian Ardelean, admite que alguns objetos encontrados possam ter deslizado para camadas mais profundas, mas sublinha que os 239 mais antigos utensílios encontrados estavam debaixo de uma camada impenetrável de lama formada durante a última Idade do Gelo, e daí a defesa de que os objetos remontarão a essa época.

Segundo a "Nature", o arqueólogo insistiu que estes objetos eram verdadeiros utensílios, sugerindo até que tivessem sido feitos por aprendizes em processo de formação com mestres. "Alguém esteve a ensinar outras pessoas neste local", salientou Ciprian Ardelean,

Como recorda a revista de ciência, os primeiros humanos na América vieram do leste da Ásia, mas a data em que começaram a chegar é que provoca um aceso debate entre os cientistas, havendo até os que acreditam que pode ter ocorrido há 130 mil anos. Estas teses têm sido rebatidas, não faltando opositores mais céticos a alegar que muitos objetos que se acredita serem artefactos não foram efetivamente feitos por pessoas, resultando antes de processos geológicos naturais.

O mais consensual entre os arqueólogos é que a ocupação humana nas Américas começou há 15 mil ou 16 mil anos, com base na evidência científica de achados descobertos em vários locais considerados relevantes. Mas a "Nature" também frisa que as últimas descobertas que publicou, relativas às escavações no México, representam um motivo para "questionar este consenso".

Num segundo estudo, também publicado pela "Nature", dois arqueólogos da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que trabalharam com Ardelean nas escavações no México, Thomas Higham e Lorena Becerra-Valdivia, combinaram os resultados obtidos na cave Chiquihuite com dados de 41 outros sítios arqueológicos na América do Norte e também de Beringia, uma região a leste da Sibéria e a oeste do Alasca, para construir um modelo estatístico da antiga ocupação humana. Concluíram que a presença humana na América do Norte é muito anterior a 15 mil ou 16 mil anos atrás, a data considerada consensual no estado de arte da ciência.