SIRESP não apresentou balanço de 2019 ao Tribunal de Contas

A SIRESP SA, empresa que gere a Rede Nacional de Emergência e Segurança (RNES), não apresentou o balanço contabilístico referente a 2019 no Tribunal de Contas no prazo determinado por lei. Devido à nacionalização de que foi alvo, a empresa que gere as comunicações da proteção civil e das polícias deveria ter feito chegar ao Tribunal de Contas o balanço contabilístico do ano passado até 15 de julho. A lei vigente permite que a empresa acione uma prorrogação deste prazo – mas a SIRESP SA não o fez. Com o não envio da contabilidade anual, o Tribunal de Contas fica em condições de executar uma auditoria às contas da SIRESP SA.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler