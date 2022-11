Urgências de oftalmologia encerradas à noite na maior parte do país. “Inaceitável”, diz Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) e o Colégio de Oftalmologia criticam a decisão da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) de encerrar a urgência noturna de oftalmologia nesta região, considerando-a mesmo “inaceitável”.

Deixando de funcionar o serviço que estava em permanência no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e/ou no de Lisboa Central, qualquer doente, do “Algarve até Coimbra”, que tenha um problema oftalmológico durante a noite só poderá ser observado no dia seguinte nos hospitais da sua área, caso seja possível, ou enviado para aqueles dois centros hospitalares durante o período noturno, especifica a informação enviada pela ARSLVT aos hospitais.

De acordo com a mesma informação da autoridade de saúde de Lisboa e Vale do Tejo apenas se assegura um “oftalmologista de prevenção em cada polo que responderá a situações de doentes politraumatizados ou doentes internados que necessitem de atendimento oftalmológico emergente, assim como situações de glaucoma agudo”.

A OM e o Colégio de Oftalmologia avisam que esta decisão “deixa sem resposta diferenciada de prontidão e de qualidade toda a zona sul do país”. E critica a argumentação usada pela ARSLVT de que se trata de “cumprir as normas recomendadas” pelo colégio da especialidade. “É abusivo e inadmissível”, acusam.

A solução passa por replicar o modelo do Porto, com a “fusão de dois serviços para garantir que está sempre um aberto no período da noite”, sugere a OM.