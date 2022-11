Insetos exóticos, alterações climáticas e agricultura estão a fazer desaparecer espécies que só existem nos Açores

Uma equipa de investigadores da Universidade dos Açores andou seis anos a investigar ao pormenor dez locais da floresta nativa da ilha Terceira em busca de insetos como escaravelhos, aranhas, joaninhas e outros.Montaram armadilhas em pontos fulcrais da ilha e entre 2012 e 2018 foram registando as diferentes espécies de invertebrados capturadas, acabando por concluir que, enquanto “a diversidade de espécies exóticas de artrópodes nos Açores está a aumentar, assiste-se a uma ligeira diminuição da abundância de espécies endémicas, que só existem no arquipélago e em mais lado nenhum do mundo”, conta ao Expresso o coordenador do estudo, Paulo Borges, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais.

