10 notícias que marcaram o dia

É oficial. António Costa só terá que ir de dois em dois meses ao Parlamento (menos 75% face às regras de hoje)

Éoficial. O primeiro-ministro vai deixar de ir de 15 e 15 dias ao Parlamento para responder às questões dos deputados. Os debates quinzenais chegam ao fim, 13 anos após terem sido criados durante o governo de José Sócrates por proposta de Paulo Portas. A proposta do Partido Socialista de alteração ao regimento da Assembleia da República foi aprovada esta terça-feira durante a reunião do grupo de trabalho com os votos a favor do PS e PSD e votos contra do CDS, BE, PCP, PAN, Iniciativa Liberal e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, devendo ser ratificada na quinta-feira em plenário. À boleia da proposta de Rui Rio, o PS propôs agora, formalmente, que o primeiro-ministro se desloque ao Parlamento para responder às questões dos deputados de dois em dois meses. A proposta é de conciliação com a inicial dos sociais-democratas, pelo que conta, sem surpresa, com o aval do PSD.

Fundos comunitários: líderes fecham acordo, Portugal vai buscar 45,1 mil milhões de euros

O acordo chegou às 5h31 da manhã desta terça-feira, em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu anunciava o "deal" na rede social Twitter. Após quatro dias de intensas negociações e braços-de-ferro, no arranque do quinto dia os líderes dos 27 selavam finalmente o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e o novo Fundo de Recuperação. O QFP vale 1 bilião e 74 mil milhões de euros e é para investir entre 2021 e 2027. Já o Fundo tem 750 mil milhões de euros para executar até 2026, mas a aprovação de projetos (compromissos) tem de ficar toda definida nos próximos três anos. O presidente do Conselho Europeu não tem dúvidas de que "este é um bom acordo" e "um acordo forte". Na conferência de imprensa final, deixou a promessa de que esta não seria uma "decisão virtual", mas que teria um "impacto positivo" e "à altura do desafio" face a um enorme recessão e a uma pandemia que já tirou a vida a 600 mil pessoas.

Banco de Portugal alerta que redução de caixas multibanco em 24 freguesias pode ser crítica

O Banco de Portugal acaba de publicar um estudo sobre a cobertura das redes de caixas automáticas (ATM) e de balcões de bancos no que toca à distribuição de dinheiro à população. E, embora o estudo revele que em Portugal 78% da população tem um ATM (caixa multibanco) ou uma agência bancária a menos de um quilómetro da freguesia onde reside e 98% a menos de 5 quilómetros existem situações que devem ser acauteladas. No estudo, divulgado esta terça-feira, o Banco de Portugal "identifica 24 freguesias, pertencentes a oito municípios, nas quais uma eventual contração destas redes poderá revelar-se mais crítica". E elenca o número das mesmas em alguns dos municípios: tratam-se de freguesias nos municípios de Chaves (1), Vinhais (8), Miranda do Douro (1), Mogadouro (7), Idanha-a-Nova (1), Ourique (1), Mértola (4) e Alcoutim (1).

Ministério da Educação vai dar máscaras a todos os alunos, professores e funcionários

Tal como aconteceu no final do último ano letivo, o Ministério da Educação vai garantir a distribuição gratuita de máscaras “às comunidades educativas” no regresso às aulas em setembro. A garantia foi dada pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues durante a audição na comissão parlamentar que está a decorrer esta tarde. Na sua intervenção inicial, o ministro desvalorizou ainda a polémica em torno do distanciamento físico entre alunos e professores. De acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde já enviadas às escolas, deve ser garantido “sempre que possível” um afastamento de 1 metro. Mas como as turmas não vão ser desdobradas e muitas funcionam no limite de alunos por sala, os diretores já avisaram que vai ser impossível cumprir esse distanciamento. “A medida do distanciamento não pode ser vista isoladamente. Há várias medidas que estão previstas como os circuitos de circulação e grupos de alunos separados, a higienização e a etiqueta respiratória, a disposição das salas de aula”, enumerou o ministro, lembrando as vantagens de um regresso às aulas presenciais para todos e os custos a vários níveis de não o fazer, desde prejuízos para a educação, sociedade e saúde pública.

Urgências de oftalmologia encerradas à noite na maior parte do país. “Inaceitável”, diz Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) e o Colégio de Oftalmologia criticam a decisão da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) de encerrar a urgência noturna de oftalmologia nesta região, considerando-a mesmo “inaceitável”. Deixando de funcionar o serviço que estava em permanência no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e/ou no de Lisboa Central, qualquer doente, do “Algarve até Coimbra”, que tenha um problema oftalmológico durante a noite só poderá ser observado no dia seguinte nos hospitais da sua área, caso seja possível, ou enviado para aqueles dois centros hospitalares durante o período noturno, especifica a informação enviada pela ARSLVT aos hospitais. De acordo com a mesma informação da autoridade de saúde de Lisboa e Vale do Tejo apenas se assegura um “oftalmologista de prevenção em cada polo que responderá a situações de doentes politraumatizados ou doentes internados que necessitem de atendimento oftalmológico emergente, assim como situações de glaucoma agudo”.

marta brito

A trovoada da última noite pode voltar esta terça-feira. E vai ser cada vez mais frequente

A culpa é da temperatura. Também do vento e do oceano. E é ainda culpa da humidade. Na verdade foi a conjugação de todos estes fatores que transformaram a noite desta segunda-feira, iluminada e barulhenta. A trovoada que se fez sentir sobretudo nas regiões centro e Lisboa e Vale do Tejo tem uma explicação e não é um acontecimento raro. Longe disso. “As descargas elétricas são frequentes nas estações intermédias, ou seja, na primavera e outono. Mas também acontecem várias vezes no verão”, começa por dizer ao Expresso Alfredo Rocha, professor de Meteorologia e Clima do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Neste caso, explica, o vento de sudoeste veio do oceano Atlântico com ar “muito quente e húmido”. Este ar, que se encontra nos níveis mais baixos da atmosfera, contrasta com o ar dos níveis mais altos, que é frio. “E sempre que isto acontece, ocorre uma tempestade intensa que gera as tais descargas elétricas. O que aconteceu esta segunda-feira é que essas tempestades e descargas estiveram a ocorrer durante todo o dia ao largo do Alentejo, no oceano, e ao fim do dia atingiram o continente.”

Maria Vieira será mandatária presidencial de André Ventura junto das comunidades portuguesas

A atriz Maria Vieira será a mandatária de André Ventura junto das comunidades portuguesas quando for oficializada a sua candidatura à Presidência da República, anunciou o próprio, justificando a escolha por ser "uma cara conhecida dos portugueses da diáspora". "A atriz Maria Vieira aceitou ser minha mandatária presidencial junto das comunidades portuguesas no exterior", disse André Ventura à Lusa. De acordo com o deputado único do Chega, Maria Vieira é "uma cara conhecida dos portugueses da diáspora, com sucesso e muito acarinhada" e tem defendido de forma "intransigente os valores portugueses", o que se enquadra "exatamente" com a candidatura.

Presidente da Câmara de Castelo Branco perde mandato

O Tribunal Constitucional (TC) confirmou esta terça-feira a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, e a decisão torna-se definitiva a partir do dia 30, disse à agência Lusa o advogado do autarca. Artur Marques disse à agência Lusa que a decisão do TC foi tomada no dia 14 e que recebeu a notificação da perda de mandato de Luís Correia no dia 17. O Ministério Público tinha pedido a perda de mandado de Luís Correia, depois de ter sido divulgado pelo jornal "Público" que o autarca socialista teria assinado dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai.

Morreu o realizador Luís Filipe Costa, voz da rádio que difundiu o 25 de Abril

O jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa, voz da revolução do 25 de Abril na rádio e autor de mais de 30 telefilmes de ficção, morreu esta terça-feira aos 84 anos, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família. Com carreira profissional iniciada como radialista e ator na Emissora Nacional, entrou depois para o Rádio Clube Português, onde veio a ler os comunicados do Movimento das Forças Armadas, responsável pela revolução do 25 de Abril. Da rádio passaria para a RTP, onde trabalhou como argumentista e realizador, com um currículo de mais de 30 telefilmes e séries, como "A Borboleta na Gaiola", "Morte D´Homem", "Arroz Doce", e "Esquadra de Polícia". Nascido a 18 de março de 1936, em Lisboa, Luís Filipe Costa foi também ator e encenador, e assinou os romances "A Borboleta na Gaiola" e "Agora e na Hora da sua Morte".

Trump quer calar protestos (e inverter as sondagens) com polícia federal nas cidades (governadas por democratas)

A morte violenta do afro-americano George Floyd, asfixiado pelo joelho de um polícia de Minneapolis em maio passado, continua a agitar cidades dos Estados Unidos. Donald Trump parece determinado em acabar com os protestos, destacando a polícia federal para as ruas. Isso já acontece em Portland, no estado do Oregon, onde, segundo o chefe de Estado, a agitação é “pior do que o Afeganistão”. Mas Trump não quer ficar por aqui e ameaçou, segunda-feira, enviar polícias federais para Chicago, Nova Iorque, Filadélfia e Detroit. Segundo o jornal “The Washington Post”, os preparativos para Chicago já estão em curso no Departamento de Segurança Nacional. “Vou fazer algo — isso, posso dizer-lhe”, garantiu Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca. “Porque não vamos deixar Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore e tudo isso — Oakland está uma bagunça. Não vamos deixar que isso aconteça no nosso país.”