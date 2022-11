Já há mais de 100 mil assinaturas na petição que exige “justiça por falta de auxílio prestado” a animais em canil ardido

Cento e treze mil, setecentas e vinte pessoas. Três minutos depois das 09h30 desta segunda-feira já tinham assinado a petição que exige “justiça por falta de auxílio prestado” pela GNR e pelos proprietários a animais num canil ardido em Santo Tirso 113.720 pessoas. Numa missiva dirigida ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a “cidadã portuguesa” (apenas se apresenta assim) pede que tanto a GNR como os proprietários do canil sejam “julgados em tribunal e punidos”.

Foi no sábado que o canil do abrigo Cantinho das Quatro Patas ardeu na sequência de um fogo que deflagrou numa zona florestal da Freguesia de Sobrado, Valongo, e que se propagou para a freguesia de Agrela, Santo Tirso.

Perante as circunstâncias, a população ter-se-á mobilizado para ajudar no resgate dos animais, mas foram impedidas de o fazer - segundo a denúncia feita pelo PAN nas redes sociais durante o fim de semana e, posteriormente, confirmado também pela GNR. As autoridades alegaram que a entrada no terreno não podia ser feita porque se tratava de “propriedade privada” e que não haveria “urgência” porque a “situação já estava a ser tratada pelas entidades competentes”.

É no domingo, pela tal denúncia do PAN, que o caso começa a ser partilhado nas redes sociais. Além do não resgate dos animais, Inês Sousa Real, deputado do partido, garantiu ao Expresso que o Cantinho das Quatro Patas estava “ilegal”. Ao Ministério Público chegaram “queixas de maus-tratos infligidos aos animais”. “Mesmo assim nunca foi ordenado o encerramento dos espaços pela autarquia, como determina a legislação.” Durante 2017, o abrigo foi alvo de investigação e o MP decidiu arquivar o processo por considerar que “não existe crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, dejetos e mau cheiro”.

Entretanto, o PAN já anunciou que vai pedir uma audição ao ministro da Administração Interna para “apurar responsabilidades”. Também pediu alterações à legislação. “A violação deste dever de cuidado e socorro pode, inclusivamente, fazer incorrer no crime contra animais de companhia, se da omissão de auxílio resultar sofrimento injustificável ou até a morte dos animais, como está a ser o caso”, referiu, reconhecendo, contudo, que o ordenamento jurídico português, “apesar de reconhecer que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, não inclui ainda os animais nos planos de proteção civil”, diz o PAN. “Não desistiremos de apurar responsabilidades e de garantir que sejam prestados os devidos cuidados aos animais ainda sobreviventes.”

Em comunicado, a GNR confirmou que impediu a entrada de pessoas no terreno do abrigo, acrescentando que “as consequências trágicas deste fogo não tiveram qualquer correspondência com o facto de a guarda ter impedido o acesso ao local por parte dos populares”. “A essa hora já tinham sido salvos os animais que era possível salvar.”

Foi também durante o fim de semana que a petição foi divulgada. O texto que a acompanha refere que viviam no canil “cerca de 150 animais de companhia” e que “a situação não pode ficar impune”, pedindo os seus signatários “justiça para que tanto a GNR como a proprietária venham a ser julgados em tribunal e punidos pelos crimes de maus-tratos a animais de companhia, negligência e falta de auxílio”.