Acidente na A3 em Paredes de Coura mata duas pessoas e fere quatro

Um acidente entre um automóvel ligeiro e um veículo pesado causou, esta tarde, dois mortos na Autoestrada 3 na freguesia de Romarigães, Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu no quilómetro 90 no sentido Norte/Sul (Porto-Valença), foi dado às 18H40, estando o trânsito cortado em ambos sentidos.

Do acidente, que segundo a fonte "foi ao que tudo indica uma colisão", resultaram ainda um ferido grave e três feridos ligeiros. No local, estão operacionais de corporações de Viana do Castelo, Valença, Vila Nova da Cerveira e da GNR.