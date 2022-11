O mundo está a aquecer e Portugal está na crista das ondas infernais

O inferno chegou à Sibéria sedento de vingança. Aconteceu há cerca de um mês numa aldeia no nordeste da região russa: Russkoye Ustye, na costa do oceano Ártico, atingiu as temperaturas mais altas algumas vez registadas: 31,1°C. “A natureza está a vingar-se de nós, provavelmente. (...) Temos sido demasiado sangrentos na forma como a tratamos”, admitiu Sergei Portnyagin, o presidente da aldeia, ao “Washington Post”, uma semana depois de batido o recorde.

A cerca de 735 km de Russkoye Ustye, bem no interior da Sibéria, está Verkhoyansk, uma cidade que ostenta um duplo recorde com 128 anos de intervalo: é o local com as temperaturas mais baixas e mais altas alguma vez registadas no Círculo Polar do Ártico. Nos dias 5 e 7 de fevereiro de 1892, os termómetros baixaram até aos 67,7°C negativos, segundo registos da Organização Mundial de Meteorologia (WMO), apesar da exatidão do equipamento utilizado à época levantar hoje dúvidas junto dos cientistas. Ora, há poucas semanas e já munidos de tecnologia atual, as autoridades viram os termómetros subir até aos 38°C. Nunca subiram tanto, e este calor tem tido consequências devastadoras: é quase inevitável que estejam ativos na Sibéria centenas de incêndios selvagens no momento em que estiver a ler este texto. A incessante catástrofe começou há um ano, e no sábado passado os serviços florestais russos tinham registado quase 300 fogos ativos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.