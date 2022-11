“A Cristina passa a ser nossa concorrente direta”, diz Daniel Oliveira

“A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respectivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional”, escreveu este domingo no Facebook, Daniel Oliveira.

Na primeira reação à saída de Cristina Ferreira para a TVI, o diretor-Geral de Entretenimento e Diretor de programas da SIC agradeceu à apresentadora pelo “o talento e a sua ambição de querer sempre mais”. Em especial nas manhãs, “onde foi o rosto de uma equipa que, com condições especiais, impôs um novo modelo de programa de ‘daytime’”, acrescentou.

Salientando os “momentos exaltantes” vividos com Cristina e o seu “papel importante”, Daniel Oliveira lembra que o projeto e a estratégia, “nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa”.

O responsável salientou que a SIC vive um momento de estabilidade acionista, administrativa e diretiva, com cadeias de comando muito bem identificadas e com uma visão a longo prazo no que respeita à consolidação da oferta de conteúdos e à forma de os distribuir nas várias plataformas. “Esta estabilidade permite que encaremos o futuro com serenidade, donos dos nossos próprios timings e focados no essencial”.

“Não vamos perder tempo com manobras que têm como objetivo semear a discórdia onde há união e estratégia, nem atentar a outro tipo de enredos”, disse ainda Daniel Oliveira.