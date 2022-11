Fogos em Ourém e Valongo foram os mais preocupantes num sábado com duas mortes em incêndios

Este foi um sábado difícil na luta contra os incêndios. Uma pessoa foi encontrada morta e um bombeiro acabou também por falecer enquanto combatia as chamas. Houve também um acidente em que cinco bombeiros saíram feridos. Os fogos em Valongo e Ourém foram os mais preocupantes.

Corpo encontrado em Leiria, PJ investiga

Uma pessoa foi encontrada morta em Barreira, no concelho e distrito de Leiria, dentro de uma viatura que se incendiou e que foi encontrada por operacionais que combateram um incêndio naquela zona, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, a viatura, com o corpo carbonizado no seu interior, foi encontrada pelos operacionais que combatiam um incêndio que deflagrou cerca das 16h03 em Barreira.

A fonte afirmou desconhecer se a viatura se incendiou originando o fogo ou se foi apanhada pelo incêndio, estando a ocorrência a ser investigada pela Polícia Judiciária.

Bombeiro morre no combate

Em Leiria, um bombeiro de 34 anos morreu este sábado no hospital da cidade após ter entrado em paragem cardiorrespiratória quando participava nas operações de rescaldo de um incêndio na freguesia de Arrabal, disse fonte da Proteção Civil.

A informação foi dada à agência Lusa pelo comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O responsável explicou que o bombeiro, dos voluntários de Leiria, da secção de Monte Redondo, estava nas operações de rescaldo do incêndio que na sexta-feira deflagrou na freguesia de Arrabal, concelho de Leiria, que foi dado como dominado durante a noite e que teve este sábado uma reativação - mas que ao início da tarde entrou em resolução.

Pedro Araújo disse que o bombeiro estava nas operações de rescaldo na “linha da frente” e que se “sentiu mal” e ficou inconsciente, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. Foi levado para o hospital já em “manobras de reanimação”, mas o hospital confirmou o óbito esta noite.

Cinco bombeiros feridos em acidente

Já no distrito de Santarém, cinco bombeiros ficaram feridos este sábadp, sem gravidade, no despiste de uma viatura de combate a incêndios, em Alvega, no concelho de Ourém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a viatura, que pertence aos Bombeiros Voluntários de Ourém, estava pré-posicionada em Fátima e dirigia-se para o incêndio que deflagrou às 15h41 em Carregal, também no concelho de Ourém. A fonte adiantou que não foi necessário proceder ao transporte de nenhum ferido por helicóptero, como havia admitido fonte da GNR contactada pela Lusa.

Fogos em Valongo e Ourém

A causar preocupação esteve, neste sábado, o incêndio na Serra de Valongo, que obrigou à evacuação de algumas casas. Ao início da noite, as habitações estavam "asseguradas" e essa frente estava a ceder "aos meios de combate", embora uma outra estivesse a "evoluir" em direção a Paços de Ferreira. Aliás, pouco antes da meia-noite, a Lusa noticiou que o fogo na Serra de Valongo estava a avançar "fora de controlo" para Paços de Ferreira.

Também ao início da noite, o incêndio que deflagrou às 15h41 deste sábado em Carregal, no concelho de Ourém (Santarém), matinha um dos três sectores ativo, com o fogo a ceder aos meios, disse fonte da Proteção Civil. O comandante de serviço no Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou à Lusa que a frente de incêndio foi dividida em três sectores, estando dois deles já dominados e o terceiro a ceder aos meios, embora os "ventos erráticos" sejam neste momento fonte de "preocupação".

Os incêndios que deflagraram este sábado no país obrigaram ao corte do IC9, em Ourém, distrito de Santarém, e da A41 em Valongo, distrito do Porto.

Alerta vermelho em dois distritos no domingo

Já a olhar para este domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai reduzir a partir de domingo o nível de alerta em vários distritos e deixa em alerta especial de nível vermelho, o mais grave, apenas dois distritos, Castelo Branco e Guarda.