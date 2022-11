Cinco bombeiros ficaram feridos, um dos quais com gravidade, na sequência do capotamento do veículo de combate a incêndio em que seguiam na zona do Carregal, no concelho de Ourém.

A viatura despistou-se numa curva perigosa e foram transportados para o hospital de Leiria e Abrantes.

No combate às chamas no incêndio em Ourém estão mais de 130 bombeiros, apoiados por sete meios aéreos e 34 viaturas.