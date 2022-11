Anselmo Crespo é o novo diretor de informação da TVI: Media Capital queria um “perfil de liderança irreverente”

O jornalista Anselmo Crespo, atual subdirector da TSF, será o novo director de Informação da TVI. A notícia, que tinha sido inicialmente avançada pelo Público, foi já confirmada pela Media Capital.

“A escolha de Anselmo Crespo insere-se na nova estratégia para a informação da TVI, que pretende apostar numa direção com um perfil de liderança irreverente, independente, mobilizador, diferenciador e multidisciplinar”, assinala a Media Capital num comunicado enviado às redações este sábado, 18 de julho.

Anselmo Crespo estava na TSF desde 2016, depois de 12 anos na SIC, onde chegou a ser editor de política e coordenador do Jornal da Noite. “A qualidade do seu passado profissional dá-nos sobejas garantias de que alcançaremos esses novos objetivos”, diz Manuel Alves Monteiro, o novo CEO da empresa, citado no comunicado.

Já Anselmo Crespo, com 40 anos, refere, também na mesma nota às redações, que vai entrar numa empresa em transformação: “Há desafios que nos convocam a trilhar novos caminhos: aceitei participar num projeto televisivo em transformação e numa informação séria que terá apenas a verdade como limite”.

Anselmo será o diretor de informação da TVI a partir de 1 de setembro, ocupando o lugar deixado vago por Sérgio Figueiredo, sendo que irá trabalhar sob a direção-geral de Nuno Santos. Ao longo da próxima semana serão apresentados os restantes nomes da direção de informação, assume a dona da estação de Queluz de Baixo.

Segundo a notícia adiantada pelo Público, além de Anselmo Crespo, o jornalista da RTP João Fernando Ramos muda-se também para a a estação de Queluz de Baixo para dirigir a TVI Porto. Já Pedro Mourinho transita da SIC para a TVI, para a direção de Informação, como subdiretor ou diretor-adjunto, adiantou também o jornal.

Além da informação, também no entretenimento há novidades, com a contratação da apresentadora Cristina Ferreira pela TVI à SIC, num negócio em que a estação da Impresa (dona do Expresso) já ameaçou com pedido de indemnização de pelo menos 4 milhões de euros pelo incumprimento contratual.

(Notícia atualizada às 20.30 com confirmação oficial da contratação de Anselmo Crespo):